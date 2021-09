Joe Biden exhorte ceux qui sont désormais éligibles au booster Pfizer à l’obtenir bientôt ⋆ .

Légende: Joe Biden exhorte ceux qui sont désormais éligibles au rappel Pfizer d’en obtenir un bientôt

Le président Joe Biden a exhorté les Américains qui sont désormais éligibles à un rappel Covid-19 à obtenir la protection supplémentaire.

Son discours d’aujourd’hui intervient après que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont approuvé la dose supplémentaire du vaccin Pfizer pour les Américains âgés et vulnérables.

Le président a déclaré: «Mon message aujourd’hui est le suivant: si vous avez le vaccin Pfizer, vous avez reçu le vaccin Pfizer en janvier, février, mars de cette année et vous avez plus de 65 ans, allez chercher le rappel.

“Ou, si vous souffrez d’un problème de santé comme le diabète, ou si vous êtes un travailleur de première ligne comme un travailleur de la santé ou un enseignant, vous pouvez obtenir un rappel gratuit.”

Un panel de conseillers du CDC a décidé que des rappels devraient être proposés aux personnes de 65 ans et plus, aux résidents des maisons de soins infirmiers et aux personnes âgées de 50 à 64 ans qui ont des problèmes de santé sous-jacents à risque.

Jeudi soir, la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a pris des mesures un peu plus loin, annulant une recommandation du panel qui refusait d’approuver les injections de rappel pour tous les travailleurs de première ligne.

Le panel avait voté contre l’autorisation de recevoir un rappel s’ils sont âgés de 18 à 64 ans et sont un agent de santé, un enseignant ou un autre emploi qui les expose à un risque accru d’exposition au virus.

Walensky n’était pas d’accord avec cette décision, remettant la recommandation en place, notant que la suggestion s’alignait sur une décision d’autorisation de rappel de la Food and Drug Administration (FDA) prise plus tôt cette semaine.

La catégorie qu’elle a incluse couvre les personnes qui vivent dans des milieux institutionnels qui augmentent leur risque d’exposition, tels que les prisons ou les refuges pour sans-abri, ainsi que les travailleurs de la santé, a rapporté NPR.

Les gens pourront recevoir une dose supplémentaire une fois qu’ils auront au moins six mois après leur dernière injection de Pfizer.

Biden a salué la décision ce matin dans un discours cherchant à écraser tout malaise concernant le rappel.

Le président a déclaré que lui aussi recevrait bientôt son rappel. Il a déclaré: “Il est difficile de reconnaître que j’ai plus de 65 ans, mais je vais recevoir mon rappel”, a-t-il déclaré. « C’est un ours, n’est-ce pas ?

Le panel du CDC n’a pas jugé si les personnes ayant reçu les vaccins Moderna ou Johnson & Johnson devaient recevoir une dose supplémentaire, dont aucune n’a été autorisée par la FDA.

Les conseillers se sont également penchés sur les aspects pratiques de l’approbation d’un rappel pour le vaccin Pfizer uniquement alors que près de la moitié des Américains vaccinés ont reçu les vaccins Moderna ou Johnson & Johnson, a rapporté le New York Times.

Les États-Unis ont été critiqués par certains experts de la santé mondiale, qui critiquent l’administration Biden pour avoir poussé les injections de rappel pour les citoyens américains alors qu’une grande partie du monde n’a pas encore reçu de première dose.

Plus tôt cette semaine, Biden a augmenté le don total du pays de vaccins Covid à 1,1 milliard de dollars lors d’un sommet Covid où il a annoncé un partenariat avec l’Union européenne pour encourager les dons sans « aucune condition politique attachée ».

S’attaquant à la résistance persistante des gens au vaccin, il a déclaré: ” Cela est dû au fait que malgré le fait que les Américains aient un programme de vaccination sans précédent et réussi, malgré le fait que depuis près de cinq mois, des vaccins gratuits soient disponibles dans 80 000 endroits, nous avons encore plus de 70 millions d’Américains qui ne parviennent pas à obtenir un seul coup.’

«Et pour aggraver les choses, il y a des élus qui travaillent activement à saper avec de fausses informations la lutte contre Covid-19. C’est totalement inacceptable.

