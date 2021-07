Joe Biden exige que la Russie de Poutine « agisse » après une attaque de ransomware | Monde | Nouvelles

in

Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche, a également déclaré aux journalistes lors d’un briefing que M. Biden “avait clairement fait savoir” à M. Poutine qu’il devait prendre des mesures contre les groupes de piratage russes.

Elle a déclaré: “Bien que REvil, nous le savons, opère en Russie et dans d’autres pays du monde, et nous n’avons pas d’informations supplémentaires ou nouvelles suggérant que le gouvernement russe a dirigé ces attaques, nous savons également et nous pensons également qu’ils ont une responsabilité .

«Ils ont la responsabilité d’agir. Et comme vous pouvez le voir dans la lecture, le président a également clairement indiqué que les États-Unis prendraient toutes les mesures nécessaires pour défendre leur peuple et ses infrastructures critiques.

“Donc, c’était un exemple de diplomatie de leader à leader – quelque chose que le président considère comme vital alors qu’il opère dans le monde.”