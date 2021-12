Joe Biden face à « une menace réelle » alors que le président américain est humilié dans deux nouveaux sondages | Monde | Nouvelles

Naviguer dans la pandémie de coronavirus a été le plus grand défi du président Biden depuis qu’il a prêté serment il y a près d’un an. Alors qu’il semblait, à un moment donné, avoir surmonté le pire de la crise, la variante Omicron peut prouver le contraire.

Un nouveau sondage a montré que seulement 48% des Américains font confiance à M. Biden pour naviguer dans le pays à travers les ennuis.

En mai et juin, seulement 34% des personnes interrogées dans un sondage Fox News ont désapprouvé la gestion de la pandémie par M. Biden, tandis que 64% ont approuvé.

Cependant, les notes ont chuté, le sondage le plus récent montrant un écart plus étroit de 49% des personnes interrogées désapprouvant l’approche du président face au coronavirus et 48% approuvant.

Commentant les résultats, Clifford Young de la société de sondage Ipsos a déclaré mardi à Fox News : « Il a remporté les élections sur Covid, a surfé sur la vague Covid pendant la première partie de l’année et a été blessé par la variante Delta.

« La nouvelle variante Omicron est une véritable menace pour la réputation de Biden auprès du public.

« Omicron pourrait encore affaiblir le président à l’approche de la mi-mandat. »

Il a ajouté: « L’Amérique est devenue plus optimiste avec l’anticipation de la fin de Covid.

« Et tout contrôle de cette tendance aura un impact négatif sur la confiance globale et plus spécifiquement sur Biden. »

Les obstacles posés par Omicron font suite aux reculs des tribunaux fédéraux sur la stratégie de vaccination de M. Biden.

L’exigence de son administration pour les entreprises de plus de 100 employés d’appliquer le vaccin, qui s’appliquerait à plus de 80 millions de travailleurs, a été suspendue.

Les juges fédéraux ont bloqué deux autres mandats, et un troisième a été contesté dans au moins 17 poursuites.

Une deuxième analyse, menée du 26 octobre au 8 novembre par Harvard Youth Poll, a révélé que seulement 46 % des Américains âgés de 18 à 29 ans approuvent le poste de président de M. Biden – une baisse de 13 % par rapport aux résultats du printemps.

Dans l’ensemble, malgré la baisse du taux d’approbation du président, 78% des 2 109 jeunes interrogés ont déclaré qu’ils étaient toujours satisfaits de leur vote pour M. Biden en 2020.

Dès le début de la semaine prochaine, les voyageurs internationaux devront passer un test PCR ou antigénique jusqu’à 24 heures avant leur départ. La durée du test est passée de 72 heures.

La règle est de s’appliquer à tous les voyageurs, quels que soient leur statut vaccinal, leur nationalité ou leur pays d’origine.

L’administration Biden envisagerait également d’imposer une quarantaine de sept jours à tous les voyageurs, y compris les Américains, qui arrivent aux États-Unis – quel que soit le résultat de leur test.

M. Biden devrait confirmer jeudi le nouvel ensemble de règles pour arrêter la propagation du virus.