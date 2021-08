Joe Biden fait l’éloge des «alliés qui restent avec les États-Unis» dans la dispute en Afghanistan | Monde | Nouvelles

Lors d’une mise à jour sur l’évacuation américaine de l’Afghanistan, le président Biden a salué les efforts des braves militaires et diplomates américains pour avoir évacué 75 900 personnes depuis la fin juillet. Il a ensuite remercié les alliés des États-Unis “qui sont toujours à nos côtés” tout au long de l’opération qui a vu 70 700 personnes évacuées depuis le 14 août. Les commentaires de M. Biden interviennent alors que les dirigeants du G7, dont le Premier ministre britannique Boris Johnson, se sont réunis mardi pour discuter de la stratégie du la poursuite du retrait militaire et de l’évacuation d’Afghanistan alors que la date du 31 août approche et que le temps presse pour faire sortir les gens du pays. M. Biden a souligné qu’il visait à faire sortir les forces américaines du pays d’ici le 31 août, mais a déclaré que le Pentagone avait mis en place des plans “d’urgence” si cela n’était pas possible.

Le président Biden a déclaré : « J’exprime mes remerciements pour la solidarité que nous avons constatée alors que nous avons mis en place un effort mondial sans précédent.

« Depuis cet après-midi, nous avons aidé à évacuer 70 700 personnes depuis le 14 août.

“75 900 personnes depuis fin juillet.”

Il a ajouté : « Au cours des 12 dernières heures, 19 autres vols militaires américains, 18 C17 et un C130 transportant environ 6 400 évacués…

“Et 31 vols de la coalition transportant 5 600 personnes ont quitté Kaboul – juste au cours des 12 dernières heures.”

M. Biden a ensuite partagé les énormes progrès réalisés par l’évacuation dans l’évacuation des personnes depuis ce matin seulement.

Il a déclaré: “Un total de 50 vols de plus, 12 000 personnes de plus depuis que je vous ai mis au courant ce matin.”

Et il a ensuite loué les efforts de toutes les personnes impliquées dans la réussite de l’opération.

“Chaque jour où nous sommes sur le terrain est un autre jour où nous savons que l’EIIS-K cherche à cibler l’aéroport et à attaquer à la fois les forces américaines et alliées ainsi que des civils innocents.”

S’exprimant après la réunion du G7, M. Johnson a déclaré: “Nous irons jusqu’à la dernière minute, mais vous avez entendu ce que le président des États-Unis a dit, vous avez entendu ce que les talibans ont dit.

“Nous sommes convaincus que nous pouvons en sortir des milliers d’autres, mais la situation à l’aéroport ne s’améliore pas.”

Le Premier ministre a déclaré que les dirigeants avaient convenu que la “condition numéro un” jusqu’au 31 août et après était que les talibans doivent accorder “un passage sûr à ceux qui veulent sortir”.