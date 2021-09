Joe Biden fait une bévue après avoir dit aux enfants de “ne pas sauter” du balcon | Monde | Nouvelles

in

Dans une vidéo partagée en ligne, le président Biden s’est adressé aux foules à New York à la suite des crues soudaines dévastatrices causées par les restes de l’ouragan Ida. Un conseiller à côté du président a dirigé ses yeux vers un enfant debout sur un balcon voisin.

“Regardez ce gentil garçon avec le drapeau américain, dites bonjour”, a déclaré le conseiller.

Le président Biden a parlé: “Comment vas-tu mon pote, quel âge as-tu?”

L’enfant a répondu : « Sept.

Le président Biden a plaisanté : « Vous vieillissez !

“Au fait, ce qui est bien avec l’Amérique, chaque fois que nous nous retrouvons avec un problème dans une situation grave, nous en sortons mieux que lorsque nous sommes entrés.”

« C’est parce que nous sommes si divers, c’est l’Amérique. Soyez-en fier. »

“Et ne saute pas.”

Le commentaire a été accueilli par les rires de la foule.

Les gens ont répondu à la vidéo sur Twitter : « Il a fait cette ‘blague’ devant des caméras au moins 4 fois au cours de la dernière année, le tout à des personnes qui étaient à un niveau élevé.

Quelqu’un d’autre a commenté : « Il a déjà utilisé cette ligne en 2020. »

D’autres étaient plus critiques envers Biden en ligne.

Un utilisateur a répondu : « Est-ce que faire un commentaire sur un enfant qui saute d’un balcon est maintenant une blague ? Wow.”

Il a ajouté: “Il est très peu probable que les talibans envahissent tout et possèdent tout le pays” et que le retrait se soit produit de “manière sûre et ordonnée”.

Cependant, après la prise de Kaboul par les talibans en 10 jours le 15 août, des milliers d’Afghans et de ressortissants américains tentent de fuir le pays.