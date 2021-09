Joe Biden fait une réplique lors de l’événement de la fête du Travail – “Je couche avec un membre du syndicat d’enseignants!” | Monde | Nouvelles

Deux jours après que le pays a célébré la fête du Travail, le président Biden a marqué la journée à la Maison Blanche en accueillant des dirigeants syndicaux et des membres des syndicats américains. En référence à sa femme, le président Biden a déclaré aux participants : « Je couche avec un membre du syndicat d’enseignants tous les soirs.

Les personnes dans le public ont applaudi après que Biden a déclaré: “Le même. le même.”

La première dame, le Dr Jill Biden, appartient au syndicat de la National Education Association.

Biden a ajouté: “Jill a eu son premier jour d’enseignement à temps plein hier – cette année, retour à l’école.”

Jill Biden est retournée travailler au Northern Virginia Community College, où elle travaille depuis 2009.

Elle a récemment déclaré au magazine Good Housekeeping : « Il y a des choses que vous ne pouvez tout simplement pas remplacer, et j’ai hâte de retourner en classe.

Le président a également parlé de certaines des lois favorables aux syndicats qu’il entend adopter en tant que président.

Citant son père lorsqu’il a parlé du mouvement syndical, M. Biden a déclaré : « Tout le monde a le droit d’être traité avec dignité.

“Et c’est ce qu’est le syndicat.”

Le président a ajouté lors de l’événement: “Le gouvernement ne devrait jamais être un obstacle à l’organisation des travailleurs.”

« C’est le travail du gouvernement d’éliminer ces obstacles.

Il a ajouté : « Mais c’est aux travailleurs de faire le choix de s’organiser ou non, de former un syndicat ou non. Et nous devons les aider à comprendre pourquoi cela peut être le bon choix pour eux.

« Les travailleurs qui adhèrent à des syndicats gagnent du pouvoir. En un mot, un syndicat signifie qu’il y a une démocratie, une démocratie.

« C’est parce que nous sommes si divers, c’est l’Amérique. Soyez-en fier. »

“Et ne saute pas.”