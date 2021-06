Joe Biden ferme son bureau d’aide aux Américains victimes d’étrangers illégaux ; Un nouveau bureau les assiste – RedState ⋆ 10z viral

in

Dans le dernier signe que notre pays est passé de “America First” à “America Last” en seulement six mois, l’Associated Press rapporte que le président Joe Biden ferme un bureau gouvernemental créé par Trump chargé d’aider les Américains victimes d’étrangers illégaux et , au lieu de cela, le remplace par un bureau conçu pour aider réellement les étrangers illégaux avec une aide juridique gratuite.

Le président Donald J. Trump a créé le «Victim of Immigration Crime Engagement Office» (VOICE) au cours de sa première semaine dans le bureau ovale. Comme il l’a déclaré au Congrès en mars 2017, le Department of Homeland Security devait superviser VOICE, « un bureau au service des victimes américaines » de l’immigration illégale en « donnant une voix à ceux qui ont été ignorés par nos médias et réduits au silence par des intérêts particuliers. “

Une partie du bureau, sous l’autorité de l’Immigration and Customs Enforcement dans le cadre du DHS, était une hotline où les Américains pouvaient appeler pour signaler les crimes commis par des étrangers illégaux au-delà de l’entrée dans le pays sans autorisation. Les critiques ont qualifié le bureau de «raciste», affirmant que son objectif était d’associer les étrangers illégaux, et les immigrants en général, à la criminalité.

Cependant, une mère qui a utilisé la hotline après le viol de sa fille, prétendument par un étranger en situation irrégulière, était reconnaissante que le service existe. En 2019, cette mère a déclaré anonymement à l’AP : « Lorsque vous êtes victime d’un crime, aucun de nous ne reçoit suffisamment de soutien. »

« Avoir un bureau dédié à cette intersection particulière de l’immigration et de la justice pénale, deux systèmes qui ne savent pas se parler, eh bien, cela m’a vraiment aidé, même si je sais à quel point c’est rare pour un immigrant à commettre un crime contre un citoyen », a-t-elle ajouté.

Désormais, les mères comme elle et les futures victimes de la criminalité étrangère illégale n’auront pas cette ressource. En fait, cet argent fiscal sera désormais utilisé pour aider les citoyens étrangers.

VOICE a maintenant été remplacé par « La ligne d’engagement et de services aux victimes » (VESL). Il semble que VESL servira désormais à aider les étrangers illégaux à signaler les abus présumés dans les centres de détention et les cellules de prison à travers l’Amérique, tout en fournissant des services à ceux qui ont été blessés par les efforts de traite des êtres humains.

L’ancien conseiller de Trump, Stephen Miller, a décrit la décision de fermer VOICE comme une “tache morale sur la conscience de notre nation”, tout en affirmant que VESL s’apparenterait à la “Drug Enforcement Agency ouvrant” un centre d’appels pour aider les trafiquants de drogue à obtenir des avocats et une amnistie pour leurs crimes’ », selon l’AP.

Dans une série de tweets, Miller a également déclaré que « les Américains sont devenus des citoyens de seconde zone dans leur propre pays » et que « les forces de l’ordre sont désormais obligées d’aider les contrevenants ».

Biden vient de fermer le bureau du DHS qui sert les victimes américaines de la criminalité étrangère illégale (VOICE). Il est remplacé par un nouveau bureau pour aider les étrangers illégaux à accéder aux services, avantages et conseils juridiques gratuits du gouvernement. Les forces de l’ordre sont désormais obligées d’aider les contrevenants. 1/2 https://t.co/lPrZtZfloN – Stephen Miller (@StephenM) 11 juin 2021

Cela s’ajoute à toute l’aide gratuite que les étrangers illégaux reçoivent déjà des méga-milliardaires, de l’ACLU et des puissants intérêts particuliers. Les Américains sont devenus des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Et les familles endeuillées, en deuil de leurs proches, sont les dommages collatéraux. 2/2 – Stephen Miller (@StephenM) 11 juin 2021

Mais, l’actuel secrétaire du DHS, Alejandro Mayorka, a déclaré dans un communiqué de presse que, «[p]fournir une assistance aux plus vulnérables de la société est une valeur américaine fondamentale. Toutes les personnes, quel que soit leur statut d’immigration, devraient pouvoir accéder aux services d’aide aux victimes sans crainte. »

« Cette administration s’engage à fournir une source fiable d’informations et de conseils à toutes les victimes, quel que soit leur statut », a-t-il ajouté.

Un observateur averti remarquera la confusion que cela peut causer aux immigrants. D’un côté, le vice-président des États-Unis a déclaré au peuple du Guatemala et d’autres pays d’Amérique latine que «[i]Si vous venez à notre frontière, vous serez refoulé. Mais, sur la base du commentaire de Mayorka selon lequel «toutes les personnes, quel que soit leur statut d’immigration» devraient avoir accès aux «services aux victimes», un étranger illégal ne pourrait-il pas simplement prétendre avoir été maltraité ou maltraité par les autorités américaines ou des trafiquants d’êtres humains dans l’espoir d’être autorisé rester aux États-Unis?

Bien sûr, ces messages déroutants ne sont pas nouveaux. C’est pourquoi le président guatémaltèque Alejandro Giammattei a blâmé le président Biden et ses collègues pour la récente augmentation des frontières. Comme il l’a dit, « un message tiède… ne crée que l’occasion de mal interpréter » et conduit les coyotes à déformer les mots pour convaincre les migrants de payer pour le voyage.

Il ne faut pas un expert en sécurité des frontières pour voir que déclarer : « Fournir une assistance aux plus vulnérables de la société est une valeur américaine fondamentale » est clairement un message tiède qui n’invitera que les plus pauvres du monde à profiter de cette « valeur américaine fondamentale » à travers le bureau nouvellement créé de VESL.