Joe Biden forme une alliance militaire dans un complot visant à frapper les sites nucléaires iraniens | Monde | Nouvelles

Les exercices seront examinés lors d’une réunion entre des responsables militaires américains et le ministre israélien de la Défense Benny Gantz prévue jeudi. Alors que le responsable américain a refusé de discuter des détails des exercices potentiels, un rapport du diffuseur israélien Kan plus tôt mercredi a suggéré qu’ils impliqueraient des « dizaines » d’avions – y compris des avions de combat F-35, F-16 et F-15, des avions de reconnaissance et ravitaillement des pétroliers.

La nouvelle survient alors que l’Iran s’assoit avec les pays dits P4+1 à Vienne pour discuter de la notion de réadhésion des États-Unis à l’accord nucléaire connu sous le nom de Plan d’action global conjoint, ou JCPOA.

L’ancien président américain Donald Trump a quitté le JCPOA en mai 2018 et a réimposé les sanctions anti-iraniennes que l’accord avait levées.

Il a également imposé des sanctions supplémentaires à l’Iran sous d’autres prétextes non liés à l’affaire nucléaire dans le cadre de sa campagne de « pression maximale ».

L’Iran a déclaré que M. Biden doit lever toutes les sanctions à un effet vérifiable avant de permettre à Washington de rejoindre à nouveau l’accord diplomatique.

L’Union européenne soutient la diplomatie sur toute action militaire.

Le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, à la suite d’un appel au ministre iranien des Affaires étrangères, a déclaré : « J’ai exprimé un sentiment d’urgence : nous devons avancer beaucoup plus rapidement dans les négociations pour rétablir l’accord.

Parlant des pourparlers à venir, le ministre français des Affaires étrangères, Jean Yves le Drian, s’est montré peu optimiste quant à un accord cette fois-ci.

Il a déclaré: « Les éléments… ne sont pas très encourageants »,

Le ministre a ajouté : « Nous avons le sentiment que les Iraniens veulent le faire durer et plus les pourparlers durent, plus ils reviennent sur leurs engagements… et se rapprochent de la capacité d’obtenir l’arme nucléaire ».

Les États-Unis ne sont pas présents dans les pourparlers, cependant, on espère que cela changera bientôt.

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré mercredi aux journalistes que l’envoyé spécial de l’administration Biden pour l’Iran, Robert Malley, et sa délégation « prévoyaient de se joindre aux pourparlers ce week-end ».

Tel-Aviv a déclaré qu’il était prêt à agir seul et à prendre des mesures préventives contre l’Iran pour tenter de faire dérailler les pourparlers du JCPOA.

Israël a été accusé par Téhéran d’une série d’événements dans le pays.

L’assassinat du scientifique de haut niveau Mohsen Fakhrizadeh a été largement imputé à Tel-Aviv, ainsi qu’une série d’événements de sabotage dans les installations nucléaires iraniennes.

Bien qu’Israël n’ait jamais officiellement admis ou nié toute implication, l’ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, a déclaré dans une interview après sa retraite qu’Israël était très actif en Iran.

L’Iran a nié avec véhémence que son programme nucléaire soit à usage militaire.

Le pays a déclaré à plusieurs reprises que le programme est à usage civil, et cela est respecté conformément à son membre signataire du Traité de non-prolifération, ou TNP.

Israël, d’autre part, n’est pas non plus membre du TNP et aurait plus de 300 ogives nucléaires.

Parlant de la situation dans laquelle se trouvent les États-Unis, avec la diplomatie d’un côté et des options alternatives de l’autre, un responsable de la Maison Blanche a déclaré : rationnel conventionnel », suggérant que les États-Unis se méfient de Téhéran.

L’Iran a enrichi de l’uranium à 20 pour cent de pureté, ce qui est loin des 90 pour cent nécessaires pour une arme nucléaire.

Le chef de la révolution islamique en Iran, l’ayatollah Seyed Ali Khamenei a carrément interdit l’utilisation et le développement d’armes nucléaires en Iran.

En tant que personnalité la plus élevée du pays, sa parole est sans appel.

Soutenant l’idée, le directeur de la CIA, Bill Burns, a déclaré : « Nous ne voyons aucune preuve en tant qu’agence en ce moment que le chef suprême de l’Iran a pris la décision de passer à l’armement. »

A propos de la militarisation, M. Burns a déclaré : « les Iraniens ont encore beaucoup de travail à faire là-bas pour autant que nous le jugeons ».

Malgré la pression israélienne pour faire pression sur les États-Unis dans une attaque conjointe contre l’Iran, les États-Unis sont clairs dans leur rhétorique.

Lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis donnaient à l’Iran une autre chance en revenant aux pourparlers de Vienne, le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré : « Nous donnons à la diplomatie – la diplomatie vers un retour mutuel à la conformité – une autre chance parce que c’est dans notre intérêt. »