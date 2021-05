Joe Biden frappe les républicains qui ont voté contre le plan de sauvetage, s’en vantent ⋆ .

Président Joe Biden était dans l’Ohio jeudi pour défendre son programme économique, y compris le plan américain pour l’emploi qui renforcerait certaines des infrastructures du pays. La Maison Blanche a négocié avec les républicains du Sénat dans l’espoir de conclure un accord bipartisan, bien qu’à ce stade tardif, les deux parties restent très éloignées.

Lors d’un discours prononcé dans un collège communautaire de Cuyahoga à Cleveland, le président a vanté le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars qu’il a signé en mars. Parmi ses caractéristiques figurait le financement des États et des gouvernements locaux, dont beaucoup avaient du mal à équilibrer leurs budgets en raison d’une baisse des recettes fiscales provoquée par une pandémie.

“Des centaines de milliers de retraités et de travailleurs à travers l’Ohio et des millions d’autres à travers le pays”, a déclaré Biden, “peuvent avoir confiance que leurs pensions pour lesquelles ils ont travaillé si durement et sacrifiés pour assurer seront là pour eux. Contrairement à mon père, qui s’est brisé le cou toute sa vie et lorsque l’entreprise a fait faillite, il a complètement perdu sa pension.

Le plan de sauvetage américain n’a reçu aucun vote républicain au Congrès,

Biden a ensuite tourné son attention vers les républicains qui ont voté contre le projet de loi, pour se vanter de ses dispositions auprès de leurs électeurs.

Même mes amis républicains au Congrès, pas un seul n’a voté pour le plan de sauvetage. Je ne vais embarrasser aucun d’entre eux, mais j’ai ici une liste. De leur retour dans leurs districts, ils se vantent du plan de sauvetage. Ils ont vanté le Fonds de revitalisation des restaurants. Ils ont vanté le fait que nous sommes dans une situation où ils ont affaire à des subventions vantées aux centres de santé communautaires… Je veux dire, certaines personnes n’ont pas honte. Mais je suis heureux. Je suis heureux qu’ils sachent que cela a profité à leurs électeurs. C’est ok pour moi. Mais si vous essayez de vous attribuer le mérite de ce que vous avez fait, ne vous mêlez pas de ce que nous devons encore faire.

Jeudi matin, les républicains du Sénat dirigés par Shelley Capito (R-WV) a contré l’offre la plus récente de la Maison Blanche d’un paquet d’infrastructure de 1,7 billion de dollars en proposant un paquet de 928 milliards de dollars, dont seulement 257 milliards de dollars proviendraient de nouvelles dépenses.

Le plan de Biden nécessiterait 10 votes de la part des sénateurs républicains pour briser une obstruction et passer par l’ordre régulier. Cependant, les démocrates ont la possibilité de passer un projet de loi sur les infrastructures par le biais d’un rapprochement budgétaire, tout comme ils l’ont fait avec le plan de sauvetage américain. Ce processus nécessite une majorité simple.

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]