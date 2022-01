Joe Biden fustigé par Lindsey Graham pour la « politisation effrontée » de l’émeute du 6 janvier | Monde | Des nouvelles

Donald Trump interrogé par Nigel Farage sur les émeutes du Capitole

Le sénateur républicain de Caroline du Sud, Lindsey Graham, 66 ans, a déploré Joe Biden, 79 ans, après que le président a prononcé un discours attaquant son prédécesseur à la Maison Blanche pour l’émeute du Capitole le 6 janvier 2021. L’émeute, qui a fait suite à la victoire de Biden sur Donald Trump, 75 , lors de l’élection présidentielle américaine de 2020, est intervenue après que le 45e président a appelé ses partisans à « protester » contre le résultat des élections de 2020 à Washington DC contre des allégations jusqu’à présent infondées de fraude électorale présumée.

M. Trump a même organisé un « Save America Rally » dans le but de « Stop the Steal ».

L’ex-président a déclaré à ses partisans: « Alors nous allons, nous allons descendre Pennsylvania Avenue, j’adore Pennsylvania Avenue, et nous allons au Capitole et nous allons essayer de donner…

« Les démocrates sont désespérés. Ils ne votent jamais pour rien, pas même une voix.

« Mais nous allons essayer de donner à nos républicains, les faibles, parce que les forts n’ont pas besoin de notre aide, nous allons essayer de leur donner le genre de fierté et d’audace dont ils ont besoin pour prendre de retour dans notre pays. »

Apparaissant aux côtés de la vice-présidente Kamala Harris, 57 ans, Biden a déclaré: « L’ancien président et ses partisans tentent de réécrire l’histoire.

« Ils veulent que vous voyiez le jour des élections comme le jour de l’insurrection et l’émeute qui a eu lieu ici le 6 janvier comme la véritable expression de la volonté du peuple. »

M. Graham, un allié de Trump au Congrès, s’est rendu sur Twitter pour faire exploser Biden.

Il a déclaré à ses deux millions d’abonnés sur Twitter : « Quelle politisation effrontée du 6 janvier par le président Biden. »

Reliant le commentaire du président à l’évacuation américaine de Kaboul en août, Graham a demandé : « Je me demande si les talibans qui dirigent maintenant l’Afghanistan avec des éléments d’al-Qaïda présents, contrairement aux convictions du président Biden, autorisent ce discours ?

Le message de M. Graham a provoqué une énorme réaction sur les réseaux sociaux, avec un peu plus de 3 000 likes mais quelque 31 000 commentaires.

Le sénateur du GOP est revenu sur Twitter pour réitérer sa position.

Il a déclaré: « Je ne peux toujours pas croire qu’une foule ait pu s’emparer du Capitole des États-Unis à un moment aussi crucial – certifiant une élection présidentielle.

« Il aurait été si facile pour les terroristes de s’attacher à cette manifestation et de semer encore plus de destruction sur le Capitole des États-Unis. »

M. Graham a appelé à ce que ceux qui ont participé à l’insurrection soient « poursuivis dans toute la mesure de la loi ».

Cependant, il a continué à critiquer l’administration Biden-Harris et les a accusés de politiser l’événement.

Il a ajouté: « Les discours du président Biden et du vice-président Harris aujourd’hui étaient un effort pour ressusciter une présidence ratée plus que de marquer l’anniversaire d’un jour sombre de l’histoire américaine.

« Leurs tentatives effrontées d’utiliser le 6 janvier pour soutenir une réforme électorale radicale et changer les règles du Sénat pour atteindre cet objectif, n’aboutiront pas.

Il a ajouté: « La présidence Biden, un an après le 6 janvier, est en chute libre non pas à cause de l’attaque contre notre Capitole, mais à cause de politiques ratées et d’un leadership faible.

« L’administration Biden semble incapable de relever les défis auxquels l’Amérique est confrontée, et leurs efforts pour politiser le 6 janvier échoueront. »

M. Graham a exprimé son approbation du résultat de 2020 au Sénat l’année dernière et a même accepté la décision prise par la Cour suprême du Wisconsin.

Le sénateur de Caroline du Sud a déclaré: « Joe Biden et Kamala Harris sont légalement élus et deviendront président et vice-président des États-Unis le 20 janvier. »

Cependant, les utilisateurs de Twitter ont tenu à souligner que M. Graham fait l’objet d’une enquête en Géorgie, où Trump a perdu contre Biden par seulement 11 779 voix, pour faire pression sur les responsables électoraux de l’État de Peach.

Le secrétaire d’État républicain de Géorgie, Brad Raffensperger, 66 ans, a déclaré au Washington Post fin 2020 que M. Graham a appelé pour lui demander quelles étaient les circonstances dans lesquelles il pouvait supprimer les bulletins de vote postal en cas de signatures incompatibles.

M. Graham a contesté ces allégations.