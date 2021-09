Joe Biden fustigé pour ses « vœux pieux » alors qu’une nouvelle « crise nucléaire potentielle » se profile | Monde | Nouvelles

Le président américain a promis tout au long de la campagne électorale de 2020 qu’il rétablirait le Plan d’action global conjoint (JCPOA) avec l’Iran, dont Donald Trump s’est retiré en 2018. Cependant, son administration serait “plus près” de renoncer à l’accord.

Depuis que M. Biden a pris ses fonctions le 20 janvier, l’Iran a élu le juge radical Ebrahim Raisi comme nouveau président.

Alors que des pourparlers ont eu lieu entre Washington et Téhéran sur le renouvellement du JCPOA, aucun nouvel accord n’a été trouvé.

Borzou Daragahi, chercheur principal non-résident au groupe de réflexion de Washington, l’Atlantic Council, a déclaré que l’administration de M. Biden “a encore besoin de déterminer ce qu’elle veut en Iran”.

Il a reproché au président américain de ne pas avoir renouvelé l’accord avec l’Iran, en le comparant à « son retrait raté d’Afghanistan ».

Écrivant pour The Independent, M. Daragahi a suggéré que “des vœux pieux ont amené l’administration Biden dans l’impasse actuelle avec l’Iran” sur le renouvellement de l’accord.

L’expert a déclaré que “l’Iran mérite une certaine responsabilité pour avoir ressuscité une affaire que les diplomates ont mis plus d’une douzaine d’années à mettre de côté”. Il estime : « Ce sont les États-Unis qui sont en grande partie responsables de la crise actuelle.

« L’administration de Donald Trump s’est retirée de l’accord sur le nucléaire en 2018 et a lancé une campagne de sanctions et d’intimidation de « pression maximale » pour forcer l’Iran à revenir à la table pour essayer de conclure un« meilleur accord », défiant les avertissements de quiconque savait quoi que ce soit. à propos de l’Iran – y compris les dirigeants des alliés les plus fiables et les plus fidèles de l’Amérique tels que la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne – que cela ne fonctionnerait pas.

“Cela a plutôt incité Téhéran à intensifier son programme nucléaire et ses manœuvres provocatrices au Moyen-Orient.”

LIRE LA SUITE: La Chine prépare la marine à mener un «acte de guerre» contre les États-Unis

M. Daragahi a affirmé que la “pensée magique” de M. Biden selon laquelle les sanctions de l’ère Trump avaient fait pression sur l’Iran pour qu’il renouvelle l’accord, alors que le président “aurait pu facilement lever certaines des sanctions de Trump en tant que geste unilatéral de bonne volonté”.

Il a estimé : « En vérité, les sanctions, qui se poursuivent aujourd’hui et ont poussé les Iraniens à réduire l’accès des inspecteurs à ses installations nucléaires, ne sont pas un levier mais un poison diplomatique.

« Les sanctions empêchent toute réduction des tensions. Ils rendent plus difficile le travail des négociateurs iraniens qui cherchent à vendre les partisans de la ligne dure au pays.

« De plus, l’Iran a résisté aux sanctions. Son économie ne prospère pas, mais un an et demi après le début d’une pandémie mondiale, à qui appartient-elle ?

« Pourtant, les exportations de pétrole de l’Iran augmentent et sa production d’acier a augmenté plus rapidement que la Chine jusqu’à présent cette année. »

A NE PAS MANQUER

Cela survient alors qu’Anthony Blinken, le secrétaire d’État de M. Biden, a averti mercredi que le temps presse pour que l’Iran revienne au JCPOA.

S’adressant à des journalistes en Allemagne, on a demandé à M. Blinken à quel moment il serait impossible pour l’Iran et les États-Unis de revenir à un accord.

Il a déclaré: “Je ne vais pas y mettre de date, mais nous nous rapprochons du point où un retour strict à la conformité avec le JCPOA ne reproduit pas les avantages que cet accord a obtenus.”

Ses commentaires font suite à la publication mardi par l’AIEA d’un rapport aux termes fermes, qui indique que les tâches de surveillance en Iran ont été “sérieusement compromises” après que Téhéran a suspendu certaines des inspections de l’agence des Nations Unies sur ses activités nucléaires.

Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), a atterri samedi soir à Téhéran et a rencontré Mohammad Eslami, le nouveau chef de l’Organisation de l’énergie atomique d’Iran, dimanche matin.

Les États-Unis et l’Iran ont tenu six séries de pourparlers à Vienne en juin sur leur retour au JCPOA.

M. Raisi, qui est devenu président de l’Iran en août, s’est engagé à poursuivre les pourparlers pour rétablir l’accord nucléaire de 2015, mais a indiqué qu’il souhaitait davantage de concessions de la part des États-Unis.

Il a déclaré à la télévision d’État que l’Iran n’hésite pas à parler et à négocier, “mais les Américains et les Occidentaux recherchent le dialogue avec pression”.

Il a ajouté : « J’ai ordonné que les négociations soient à l’ordre du jour, mais pas avec la pression qu’elles exercent. »

Saeed Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a également déclaré le 9 août que l’administration Biden devait reprendre les pourparlers à Vienne avec une nouvelle « approche réaliste » afin de parvenir à une conclusion dans les « plus brefs délais ».