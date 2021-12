Joe Biden fustigé pour un concert sans masque à la Maison Blanche après avoir ordonné aux États-Unis de se masquer | Monde | Des nouvelles

Dans des images publiées par PBS, M. Biden peut être vu assis avec la Première Dame alors qu’ils assistent à une performance de la sensation de l’opéra italien Andrea Bocelli, de son fils Matteo et de sa fille Virginia dans le cadre de » L’esprit de la saison » de la Maison Blanche. Mais le président ne porte pas de masque, ce qui a provoqué la fureur d’un observateur qui l’a accusé de jouer selon ses propres règles.

S’adressant à Fox News jeudi, le présentateur Jason Chaffetz a noté comment les images sont apparues quelques heures après que le président Biden a ordonné aux Américains de porter des masques à l’intérieur à tout moment.

Il a claqué: « Mais ici, il profite d’une somptueuse performance musicale à la Maison Blanche!

« Pas de masque du tout ! »

Il a noté que le groupe du Corps des Marines des États-Unis portait toujours des masques malgré le choix du président et de sa femme de ne pas le faire.

Et dans une fouille à la paire, M. Chaffetz a affirmé que les règles n’étaient « pas pour Joe ou Jill! »

Il a allégué : « Les règles ne s’appliquent pas à eux ou à aucune des célébrités qu’ils ont invitées à la Maison Blanche ce Noël pour les divertir !

« Tout le monde doit se conformer aux restrictions locales, étatiques et fédérales, quoi qu’il arrive. »

Dans un discours prononcé mardi, M. Biden a déclaré à l’Amérique: « Selon nos médecins, même si vous êtes complètement vacciné, vous devriez porter un masque lorsque vous êtes à l’intérieur dans des lieux publics. »

Cela survient alors que les États-Unis ont signalé 242 794 autres cas de COVID-19.

810 000 Américains sont morts avec COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Mercredi, 2 055 décès supplémentaires ont été signalés.

Mardi, la variante Omicron est désormais dominante aux États-Unis, représentant plus de 73 % des nouveaux cas de COVID-19.

La Maison Blanche a été approchée pour commenter.