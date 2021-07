Joe Biden gaffe: Internet ERUPTE alors que le président reçoit une note « quelque chose sur votre menton » | Monde | Nouvelles

Emily Ratajkowski a fait savoir à tous sur Instagram qu’elle est actuellement sur un bateau, sans être dérangée et rayonnante de l’intérieur et de l’extérieur. Mercredi, le mannequin a publié une série de photos présentant des extraits de luxe de son voyage en bateau en Méditerranée en cours le long de la côte amalfitaine. Dans […] More