Joe Biden hué lors d’une visite surprise du Congrès lors d’un match de balle – VIDEO | Monde | Nouvelles

in

Le président américain Joe Biden a été hué par la foule lorsqu’il a assisté à un match du Congrès à Washington alors que les législateurs continuent de chicaner sur son programme d’infrastructure et de dépenses sociales de 4,7 billions de dollars. Le plan est considéré comme crucial par les démocrates progressistes, mais s’est heurté à une vive opposition de la part des républicains ainsi que des démocrates modérés préoccupés par la proposition de hausse de la taxe professionnelle.

Dans les images partagées en ligne, les personnes assistant au match peuvent être entendues huer alors que Joe Biden se dirigeait vers le stade.

Les fans républicains ont manifesté leur mécontentement à Biden au Nationals Stadium mercredi lors du match de charité annuel joué par les membres du Congrès.

Le président a remis des barres de crème glacée Dove Chocolate munies du sceau présidentiel.

M. Biden s’est blotti avec la présidente de la Chambre Nancy Pelosi dans l’abri démocrate avant de traverser le terrain pour échanger des plaisanteries avec l’équipe républicaine.

LIRE LA SUITE: « Sortez la tête des nuages » L’appelant de LBC dénonce le plan de salaire minimum de 15 £ du Labour « Lunacy ! »

Le président américain est sorti du stade avant la fin du match, qui a vu les démocrates se faire saccager 13-2.

Les utilisateurs de Twitter ont eu des réactions mitigées lorsque le président a été hué lors de sa visite surprise au stade.

L’utilisateur Sharwin Wilson a écrit: “Il reçoit les salutations qu’il mérite !!!”

L’utilisateur Jennie Em a déclaré: “C’est DC. Où Biden a obtenu 92% des voix.”

Et l’utilisateur Rob Bern a écrit: “Et d’une manière ou d’une autre, ce type a obtenu plus de votes que tout autre président de l’histoire. Il semble être un type populaire.”

Cependant, d’autres utilisateurs de médias sociaux ont souligné qu’une minorité de participants a exprimé son mécontentement à l’égard du président alors que le côté démocrate du stade l’a accueilli avec un tonnerre d’applaudissements.

Le journaliste Aaron Rupar a déclaré: “1) J’ai regardé et je n’ai même pas remarqué que Biden se faisait huer

“2) lol il se passe tellement d’autres choses plus importantes

“3) ce serait mieux si Trump ne s’était pas fait huer du Nationals Park lors des World Series 2019.”

Joe Biden a proposé un plan de travaux publics de 1 milliard de dollars, mais il a rencontré une résistance envers son programme de politique sociale plus large parmi les centristes.

A NE PAS MANQUER :

Les lois proposées étendraient les crédits d’impôt pour enfants, établiraient une éducation pré-maternelle universelle et créeraient un système fédéral de congé familial et médical.

Cela pousserait également les États-Unis vers une utilisation beaucoup plus importante des énergies renouvelables.

Les Américains et les entreprises les plus riches verraient des augmentations d’impôts ; tandis que la classe pauvre et moyenne verrait des réductions d’impôts.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a été confrontée à une révolte d’un groupe influent de démocrates progressistes qui a averti qu’elle devait la retenir jusqu’à ce qu’un projet de loi d’investissement intérieur plus important de 3 500 milliards de dollars soit fixé.

Les modérés faisaient pression pour un paquet plus petit, et les négociations à ce sujet pourraient s’étendre sur des semaines ou plus.

Outre le maintien des opérations gouvernementales, le projet de loi de dépenses provisoire fournirait une aide aux communautés durement touchées par les ouragans, les incendies de forêt et d’autres catastrophes naturelles. L’argent pour aider les réfugiés afghans est également inclus.

Cependant, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré : « Nous sommes évidemment à un moment précaire et important dans ces discussions.

«C’est comme un épisode d’une émission de télévision. Peut-être l’aile ouest si quelque chose de bien se produit.