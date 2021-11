Joe Biden imite Barack Obama avec des excuses à l’étranger absolument ridicules – RedState

Joe Biden aimerait que vous sachiez qu’il est désolé. Non, il n’est pas désolé d’avoir mis l’économie américaine à genoux ou d’avoir provoqué une inflation écrasante pour la classe moyenne avec ses politiques irresponsables et absurdes. Il n’est certainement pas désolé d’avoir causé la crise frontalière ou son retrait meurtrier d’Afghanistan.

Au contraire, il aimerait s’excuser pour les États-Unis qui ont quitté les accords de Paris pendant l’administration Trump. Vraiment, ce sont des trucs « doigt sur le pouls » du président.

BIDEN : « Je suppose que je ne devrais pas m’excuser, mais je m’excuse pour le fait que les États-Unis, dans la dernière administration, se sont retirés des accords de Paris et nous ont mis en quelque sorte derrière la boule 8. »

pic.twitter.com/Vbfn8K8qZy – X Strategies LLC (@XStrategiesLLC) 1er novembre 2021

Dans un geste qui imitait la désormais tristement célèbre « tournée d’excuses » de Barack Obama, Biden est monté sur la scène mondiale hier en Europe pour blâmer son propre pays pour avoir mis les autres nations « derrière la balle des huit » sur le changement climatique. Mais Donald Trump a-t-il fait une telle chose ?

Bien sûr, il ne l’a pas fait. Au lieu de cela, les faits montrent que les États-Unis ont mené tous les autres membres du G20 dans les réductions d’émissions pendant de nombreuses années, remontant au début du mandat de Trump. Donc, cette idée que les États-Unis ont quelque chose à regretter en ce qui concerne le changement climatique est incroyablement fausse. C’est ce qui rend la déclaration de Biden, aussi anodine que cela puisse paraître au premier abord, si grossière. C’est un non-sens anti-américain qui n’est même pas étayé par des données.

Pendant ce temps, comment se portent les nations Eurotrash ? Eh bien, l’Allemagne devrait atteindre un sommet en 30 ans d’émissions et la France a augmenté ses émissions de 2,1% d’une année sur l’autre. Quant aux autres membres du G20, nous savons tous comment la Chine et l’Inde se débrouillent sur ce front. Pourtant, le président américain s’excuse auprès de ces pays pour s’être retiré d’un accord dénué de sens alors même que nous les balayons de l’eau en termes de réduction des émissions par habitant ?

Mais c’est la position par défaut de pratiquement tous les présidents démocrates de l’histoire moderne. Le dégoût de soi et le démantèlement de son propre pays est le point. Pourtant, il y avait une règle non écrite selon laquelle les présidents n’allaient pas à l’étranger et ne tiraient pas sur leur propre pays. Biden n’a apparemment pas reçu le mémo, ou plus probablement, il s’en moque tout simplement. C’est qui il est. Il n’est pas modéré, mon vieux Joe. C’est un radical et personne ne devrait le confondre pour autre chose que ça.

Nous ne pouvons qu’espérer que les dégâts seront limités jusqu’à la fin du mandat de Biden, car détruire l’économie américaine pour plaire aux Européens pendant que les Chinois nous rient au nez est un geste incroyablement idiot.