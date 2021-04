Joe Biden introduit des mesures de contrôle des armes à feu au milieu d’une «épidémie» de violence armée | Monde | Nouvelles

Le président américain, âgé de 78 ans, a promulgué un décret visant les armes artisanales non enregistrées et introuvables connues sous le nom de «pistolets fantômes». Les mesures comprennent également des renforcements des règles existantes, notamment des vérifications des antécédents plus approfondies, des règles pour certaines armes et un soutien à la prévention de la violence au niveau local.

S’exprimant jeudi à la roseraie de la Maison Blanche, M. Biden a déclaré: «La violence armée dans ce pays est une épidémie.

«C’est une gêne internationale.»

Les réformes du contrôle des armes à feu interviennent alors qu’une autre fusillade de masse, qui a tué cinq personnes, dont deux jeunes enfants en Caroline du Sud mercredi, a secoué le pays.

Dans le passé, les mesures de contrôle des armes à feu ont toujours fait l’objet de critiques sévères en raison des craintes que le deuxième amendement de la constitution américaine, qui permet aux gens de garder et de porter des armes, ne soit violé.

Dans son discours, M. Biden a été confronté à l’idée que les nouvelles mesures porteraient atteinte aux droits de deuxième amendement du public.

« Rien de ce que je suis sur le point de recommander n’empiète en aucune manière sur le deuxième amendement », a déclaré M. Biden.

«Aucun amendement apporté à la constitution n’est absolu. Vous ne pouvez pas crier « Feu! » dans une salle de cinéma bondée et appelez cela la liberté d’expression.

«Dès le début, vous ne pouviez posséder aucune arme que vous vouliez posséder. Dès le début du deuxième amendement, certaines personnes n’avaient pas le droit d’avoir des armes.

«Donc, l’idée est tout simplement bizarre de suggérer que certaines des choses que nous recommandons sont contraires à la constitution.»

M. Biden a continué à dire que des mesures étaient prises non seulement pour faire face à la «crise des armes à feu», mais à ce qu’il appelait «une crise de santé publique».

LIRE LA SUITE: Donald Trump s’en prend à Biden dans la dernière interview – « Sur les stéroïdes »

Selon les responsables fédéraux des armes à feu, plus de 40% des armes à feu saisies à Los Angeles sont ces types d’armes qui peuvent être assemblées en aussi peu que 30 minutes.

M. Biden a également demandé au ministère de la Justice de créer des règles sur les appareils stabilisateurs pour les pistolets, ce qui exigerait des vérifications des antécédents beaucoup plus rigoureuses.