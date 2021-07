Joe Biden laisse tomber les émeutiers du Capitole – “Je m’en fiche si vous pensez que je suis Satan” | Monde | Nouvelles

in

Le président Biden a déclaré qu’il ne se souciait pas que les gens pensent qu’il était “Satan réincarné”, mais a déclaré à une mairie de CNN que les gens ne pouvaient pas ignorer ce qui s’était passé lors des émeutes du Capitole plus tôt cette année. Biden, 78 ans, a déclaré: «Je m’en fiche si vous pensez que je suis Satan réincarné, le fait est que vous ne pouvez pas regarder cette télévision et dire que rien ne s’est passé le 6.

“Vous ne pouvez pas écouter les gens qui disent que c’était une marche pacifique.”

Un sondage YouGov après le 6 janvier a révélé que les électeurs républicains étaient divisés sur leur soutien à ceux qui ont pris d’assaut le Capitole.

Un peu moins de la moitié, 45 %, ont exprimé activement leur soutien à l’insurrection, contre 43 % des électeurs républicains qui s’y sont opposés.

Le 46e président répondait au modérateur de CNN, Don Lemon, qui a demandé à Biden s’il avait confiance dans le comité bipartite qui devait être mis en place pour enquêter sur l’insurrection menée par les partisans de Donald Trump.

Un comité de la Chambre composé de 13 membres a été convoqué le mois dernier, mais les républicains et les démocrates ont décidé de déterminer quels politiciens peuvent être nommés au groupe.

Mercredi, la présidente de la Chambre démocrate, Nancy Pelosi, a opposé son veto à deux nominations faites par le chef de la minorité parlementaire du Grand Old Party, Kevin McCarthy.

Pelosi, 81 ans, a refusé d’accepter Jim Banks de l’Indiana et Jim Jordan de l’Ohio au sein du comité car les deux hommes avaient voté pour annuler le résultat des élections de 2020 quelques heures seulement après la prise du Capitole.

« Dans le respect de l’intégrité de l’enquête, en insistant sur la vérité et en m’inquiétant des déclarations faites et des mesures prises par ces membres, je dois rejeter les recommandations des représentants Banks et Jordan au comité restreint », a déclaré le président de la Chambre.

Le président Biden a répondu aux récents développements à Washington en affirmant : « Le genre de choses qui se disent ces derniers temps, je pense que vous commencez à le voir, et par les démocrates également, ce venin commence en quelque sorte à couler ».

Les émeutes du 6 janvier ont suivi quelques mois mouvementés pour la politique américaine.

Après que Biden ait battu Trump par 81,2 millions de voix contre 74,2 millions, le président républicain sortant a déclaré que la course à 270 était truquée.

L’équipe Trump n’a fourni aucune preuve à l’appui de telles affirmations qui restent totalement infondées.