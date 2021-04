WENN / Avalon / Joseph Marzullo

L’ancienne Première Dame Hillary Clinton, l’ancien sénateur Bernie Sanders ainsi que des célébrités comme George Takei et Sophia Bush envoient également leurs condoléances après la mort d’un officier dans la violente attaque.

Joe Biden, Meghan McCain et d’autres ont réagi à la suite d’une violente attaque à un poste de contrôle de sécurité du Capitole américain le vendredi 2 avril. Un homme, identifié comme Noah Green, a percuté sa voiture contre deux officiers à la barricade, tuant un officier, William «Billy» Evans, et laissant l’autre blessé.

Dans un communiqué officiel publié après cet horrible incident, le président a déclaré: «Jill et moi avons eu le cœur brisé d’apprendre la violente attaque à un point de contrôle de sécurité sur le terrain du Capitole des États-Unis, qui a tué l’officier William Evans de la police du Capitole des États-Unis, et laissé un camarade officier qui se bat pour sa vie. Il a adressé ses «sincères condoléances à la famille de l’agent Evans et à tous ceux qui pleurent sa perte.»

«Nous savons à quel point cette période a été difficile pour le Capitole, tous ceux qui y travaillent et ceux qui le protègent», a poursuivi le président, tout en restant informé de la situation. «Je reçois régulièrement des informations de la part de mon conseiller à la sécurité intérieure et je recevrai d’autres mises à jour au fur et à mesure que l’enquête se poursuivra.»

McCain, quant à lui, a condamné l’attaque. En tant que fille du plus tard sénateur John McCain, qui travaillait dans le bâtiment du Capitole, elle a exprimé sa rage sur Twitter. «Tant de pertes et de tragédies insensées… Mes plus sincères condoléances pour l’horrible perte de la vie de l’agent Evans. Mon cœur et mes prières pour sa famille et toute la force de @CapitolPolice », a-t-elle écrit, ajoutant:« Merci pour votre bravoure et votre service Officier Evans…. »

La vice-présidente Kamala Harris a également partagé sa réaction sur l’application blue-bird. «Dans un acte de violence inexplicable, un courageux officier de police du Capitole américain, William Evans, a été tué dans l’exercice de ses fonctions tandis qu’un autre officier se bat pour sa vie. L’officier Evans a fait le sacrifice ultime pour protéger le Capitole. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches », a-t-elle déploré la mort de l’officier.

Exprimant sa gratitude envers les autres dans l’exercice de ses fonctions, elle a poursuivi: «Doug et moi sommes reconnaissants envers la police du Capitole, la Force d’intervention immédiate de la Garde nationale et tous ceux qui ont réagi rapidement à l’attaque. Nous continuons d’être fiers des hommes et des femmes courageux qui défendent le Capitole, en particulier pendant cette période difficile.

L’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton a publié pour son propre compte: «Mon cœur va à la famille de l’officier tué dans l’horrible attaque d’aujourd’hui contre le complexe du Capitole. Je prie pour le rétablissement de l’officier toujours à l’hôpital. La police du Capitole ne protège pas seulement nos législateurs. Ils aident à protéger notre démocratie. Nous leur devons une grande dette. »

Son compatriote Bernie Sanders a envoyé un message similaire aux deux victimes de l’attaque. «Jane et moi adressons nos plus sincères condoléances aux proches de l’officier William Evans qui a été tué en protégeant le Capitole. Nos pensées vont également à l’officier qui reste hospitalisé suite à l’attaque d’aujourd’hui », a-t-il écrit au nom de lui et de son épouse Jane O’Meara.

Acteur George Takei a tweeté: «Mon cœur va à la famille et aux proches de l’officier tué lors de l’attaque du Capitole aujourd’hui. Et mes plus sincères remerciements vont à tous ceux qui continuent de protéger notre démocratie de ceux qui voudraient la détruire.

Sophia Bush, pendant ce temps, a été attristé et enragé par la violence. «C’est tellement triste», a-t-elle déploré. «Les officiers qui protègent notre Capitole depuis l’attaque terroriste domestique du 6 janvier méritent MERCI. Pas d’agression. Ne pas être assassiné. Je suis furieux. J’ai le coeur brisé. Et je crains pour le résultat de cette rage lancée. Est-ce lié au grand mensonge? Tout simplement horrible. »

Selon le communiqué officiel de la police du Capitole des États-Unis, «juste après 13 heures, un homme dans une berline bleue a percuté son véhicule dans la barricade nord du Capitole des États-Unis, frappant 2 officiers de l’USCP. … L’homme est sorti du véhicule avec un couteau et a couru vers nos agents. Il a été abattu par l’un des policiers et est décédé plus tard dans un hôpital.

