Joe Biden: le président a porté un coup douloureux à l’anniversaire des élections – « Un démêlement rapide » | Monde | Nouvelles

L’homme de 78 ans a été élu président des États-Unis le 3 novembre dernier après avoir battu Donald Trump. L’ancien vice-président de Barack Obama est devenu le 46e dirigeant des États-Unis.

Mais à l’anniversaire de sa victoire, « Dopey Joe » envisagera une défaite préjudiciable pour les démocrates, car ils ont perdu le poste de gouverneur de Virginie.

Le président Biden avait remporté l’État de Virginie l’année dernière à deux chiffres, prouvant que cette élection était une chute monumentale pour le parti.

Glenn Youngkin des républicains a remporté le vote avec 50,7 pour cent, avec Terry McAuliffe des démocrates derrière avec 48,6 pour cent.

Andrew Pierce, un hacker politique du Daily Mail, avait tweeté sur la défaite, qui sera un coup dur pour le président Biden.

M. Pierce a tweeté : « Les démocrates perdent #VirginiaElection2021 face aux républicains face à @JoeBiden à l’occasion du 1er anniversaire de son élection à la présidence.

« Ça s’effiloche vite pour Dopey Joe. »

Les utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à commenter la perte des démocrates en Virginie.

Lorrie Goldstein, chroniqueuse et éditrice, a fait écho aux vues de M. Pierce selon lesquelles la défaite était une grande perte pour le président et son parti.

M. Goldstein a tweeté : « C’est une très mauvaise nouvelle pour le président américain Joe Biden et les démocrates.

LIRE LA SUITE: Un tapis roulant à bagages rempli de poisson congelé étourdit les passagers

« Envoyez votre emballage d’aile « progressive ».

« Ils sont le fléau de votre parti. »

« Ils sont le fléau de votre parti. »

Le New Jersey fait également face à une élection pour le gouverneur de l’État.

Le démocrate Phil Murphy et le challenger républicain Jack Ciattarelli sont actuellement au coude à coude dans la course.

Selon ABC News, cette élection est un vote « beaucoup plus proche que prévu » dans l’État.

Dans un tweet d’ABC News, ils ont déclaré: «L’ancien gouverneur a perdu en Virginie et le gouverneur actuel est bloqué dans un décompte des voix beaucoup plus proche que prévu dans le New Jersey.

« Les deux marquent des résultats terrifiants pour les démocrates à l’approche de l’année à mi-parcours, étant donné à quel point les deux États sont devenus bleus. »