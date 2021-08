Joe Biden: le républicain lance une attaque furieuse contre un programme “maléfique” et “sinistre” – “Insane!” | Monde | Nouvelles

Anthony Sabatini, qui se présentera au Congrès en tant que candidat « American First » aux élections de l’année prochaine, a qualifié les plans économiques du président américain de « maléfiques » et « insensés » et de tentative flagrante de construire le socialisme aux États-Unis. M. Biden a remporté une victoire politique majeure la semaine dernière lorsque la Chambre des représentants a adopté son plan budgétaire de 3,5 milliards de dollars, présenté comme le plus gros coup de pouce depuis des décennies pour les familles américaines. Le plan directeur autorise des dépenses pour de nouveaux programmes sociaux, allant de la prématernelle universelle pour les moins de cinq ans, au collège communautaire sans frais de scolarité, à l’aide à la garde d’enfants et à l’expansion de Medicaid, ainsi que des programmes climatiques.

En outre, les démocrates espèrent adopter un projet de loi bipartite sur les infrastructures de 1 milliard de dollars en septembre, qui comprend le financement des routes, des ponts, du réseau électrique, des transports publics et d’Internet.

Les plans nationaux ambitieux du président ont suscité de vives critiques de la part des républicains, notamment de M. Sabatini.

Le républicain de Floride a déclaré à Express.co.uk: “Je pense que c’est sinistre, malveillant, diabolique, destructeur et insensé et je pense qu’il finira, s’il le permet, à détruire notre pays en son cœur.

“Je pense que c’est une administration sans foi ni loi. Je pense qu’il devrait être destitué le premier jour où je serai au Congrès et que le prochain Congrès républicain prendra le relais en 2022.”

M. Sabatini a fait valoir que les démocrates étaient devenus “un parti socialiste pur et simple”, déterminé à construire le socialisme en Amérique.

“Ils veulent évidemment nationaliser les soins de santé”, a-t-il expliqué.

“Mais les factures comme les factures d’infrastructure, qui noient notre nation dans des milliards de dollars de dette afin d’augmenter la taille et la portée de l’autorité du gouvernement, sont une autre étape massive vers la création d’un État socialiste ici dans le pays.”

Dans une déclaration publiée sur son site Web, la Maison Blanche a déclaré que M. Biden considérait le cadre d’infrastructure bipartite comme une étape critique vers “la création d’emplois syndicaux bien rémunérés, la lutte contre la crise climatique et la croissance de l’économie de manière durable et équitable pour les décennies à venir .”

L’avocat a déclaré s’être lancé en politique parce qu’il voulait défendre les “principes fondamentaux du pays de notre fondation”, dont il craignait qu’ils ne “s’échappent”.

Il les a décrits comme la liberté, la liberté religieuse, la liberté d’expression et “des marchés libres qui permettent aux gens de réussir et de rechercher le bonheur et de vivre une bonne vie sans intervention du gouvernement”.