Joe Biden: le Royaume-Uni ne devrait pas travailler avec les États-Unis tant que Biden ne sera pas parti, déclare un vétéran | Monde | Nouvelles

S’adressant à Express.co.uk, Trevor Coult MC, qui a reçu la Croix militaire pour sa bravoure en Afghanistan lors d’une embuscade tendue par les talibans, a appelé le Royaume-Uni à rompre toutes les relations diplomatiques et de politique étrangère avec l’Amérique jusqu’à ce que Joe Biden soit hors du Maison Blanche. Il a suggéré que M. Biden est «mentalement instable» et que sa prise de décision n’a pas de sens. Ses paroles qui donnent à réfléchir surviennent alors que le retrait américain d’Afghanistan est devenu mortel à la suite d’un attentat-suicide à la bombe perpétré jeudi à l’aéroport de Kaboul, qui a fait plus de 170 citoyens afghans et 13 Marines américains morts dans la pire perte de vie depuis des années.

M. Coult a déclaré: “Je ne pense pas que nous devrions plus jamais travailler avec l’Amérique en tant qu’allié tant que l’administration Biden n’aura pas été supprimée.”

Le vétéran du Royal Irish Regiment a qualifié le président Biden de « responsabilité » et, lors d’un démontage brutal, l’a accusé d’être « mentalement instable ».

Le vétéran a poursuivi en disant que les décisions du président Biden “n’ont tout simplement pas de sens” et que le chaos qui s’est déroulé en Afghanistan alors que les talibans ont pris le contrôle aurait pu être évité si quelqu’un de mieux équipé et plus capable de remplir le rôle efficacement avait été en charger.

M. Coult a également souligné comment le président Biden avait déjà reçu une lettre de défiance de plus de 100 hauts responsables militaires américains qui déclaraient qu’il n’était pas apte à être président et qu’ils étaient préoccupés par sa capacité de prise de décision.

JUST IN « Et si une ambulance était envoyée pour sauver votre chien, pas votre mère ? » Farthing s’est fâché contre l’appel des animaux de compagnie

La lettre cinglante a soulevé de nouvelles inquiétudes concernant le bien-être du président, sa capacité à prendre des décisions et à effectuer les tâches nécessaires requises en tant que leader du monde libre.

Il a déclaré : « Ce n’est qu’en mai de cette année que 124 généraux américains ont écrit à la Maison Blanche pour lui dire qu’ils n’étaient pas satisfaits de lui. [Joe Biden] dans cette position, et c’était en mai.!

« De toute évidence, ils savaient quelque chose de plus que nous.

“Il descend la route où il se pousse dans un coin.”

LIRE LA SUITE L’US Marine licencié après avoir claqué Joe Biden dans une diatribe furieuse à la suite d’une catastrophe en Afghanistan

Le vétéran a poursuivi en expliquant comment ses nombreuses conversations avec des vétérans des forces armées américaines révèlent à quel point la communauté est “totalement choquée” par le président Biden et ses actions en tant que président américain alors que l’Afghanistan sombre dans le chaos sous les talibans et est secoué par un attentat-suicide massif. jeudi.

Et dans une affirmation extraordinaire, M. Coult a déclaré à quel point la situation est si grave au sein de la communauté des forces armées américaines qu’un groupe d’anciens combattants des forces spéciales américaines aurait proposé de constituer un groupe de travail pour aider aux efforts d’évacuation en Afghanistan étant donné l’échec de Tentative du président Biden.

Il a déclaré : « Les anciens vétérans des forces spéciales sont prêts à se rendre en Afghanistan pour aider à extraire leurs propres citoyens parce que le président Biden ne laissera pas l’armée américaine le faire eux-mêmes ! Et c’est pourquoi nos troupes sont sous pression.

“Non seulement nous sommes dégoûtés, mais les Américains, l’armée américaine et les citoyens américains sont aussi agacés que nous.”

A NE PAS MANQUER

L’aéroport de Kaboul ferme ses portes aux Afghans alors que l’évacuation au Royaume-Uni se termine [ANALYSIS]

The Handmaid’s Tale: Esther est la vedette d’une chose pour laquelle elle s’est battue pour la première scène [VIDEO]

Brexit EN DIRECT : Macron exige que l’UE ordonne au Royaume-Uni d’accepter l’accord de pêche [INSIGHT]



M. Coult a reçu une croix militaire pour ses actions lors d’une embuscade complexe impliquant un kamikaze et une position de mitrailleuse à Bagdad.

Au cours de ses 20 ans de service, M. Coult a effectué 10 déploiements opérationnels en Irlande du Nord, en Afghanistan et en Irak.

Le vétéran a été impliqué dans 178 engagements avec les forces ennemies et a étonnamment survécu à 3 explosions d’IED.

Trevor était un mécène de l’association caritative militaire « Anciens combattants en action » de 2009 à 2019 et travaille maintenant avec l’association caritative PTSD Resolution pour aider les anciens combattants souffrant des effets dévastateurs du trouble de stress post-traumatique.