Joe Biden lève les sanctions de Trump contre les responsables du tribunal international

La suppression des sanctions était le dernier signal indiquant que l’administration Biden avait l’intention de revenir dans le giron multilatéral. (Source de la photo: AP)

Vendredi, le président Joe Biden a levé les sanctions que Donald Trump avait imposées à deux hauts responsables de la Cour pénale internationale, annulant l’une des mesures les plus agressives de l’administration précédente visant les institutions et les responsables internationaux.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a souligné dans un communiqué que les États-Unis étaient toujours fermement en désaccord avec certaines actions de la Cour, qui est un organe permanent basé à La Haye aux Pays-Bas chargé de gérer le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Les États-Unis ne font pas partie des quelque 120 pays membres de la Cour.

«Nous pensons, cependant, que nos préoccupations concernant ces cas seraient mieux prises en compte? par la diplomatie? plutôt que par l’imposition de sanctions », a écrit Blinken.

La suppression des sanctions était le dernier signal indiquant que l’administration Biden avait l’intention de revenir dans le giron multilatéral. L’administration Trump avait exclu sans vergogne les États-Unis de nombreuses institutions et accords internationaux et en avait sévèrement critiqué d’autres, y compris la CPI, les jugeant défectueux et allant à l’encontre des intérêts américains.

Depuis que Biden a pris ses fonctions, son administration a rejoint l’Organisation mondiale de la santé, s’est réengagée avec le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, est revenue à l’accord de Paris sur le climat et a entamé vendredi des pourparlers visant à revenir à l’accord nucléaire iranien. Trump s’était retiré des cinq.

Le tribunal a été créé pour tenir responsables les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité dans les cas où des systèmes judiciaires adéquats n’étaient pas disponibles. Les États-Unis n’ont pas rejoint la CPI, qui a commencé ses opérations en 2002 après que suffisamment de pays aient ratifié le traité qui l’a créé, en raison des craintes que la cour puisse être utilisée pour des poursuites à motivation politique contre les troupes et les fonctionnaires américains.

Silvia Fernandez de Gurmendi, présidente de l’organe de gestion des États membres de la Cour, a déclaré que la suppression des sanctions par les États-Unis était utile pour promouvoir un ordre international fondé sur des règles. Elle a noté que la cour et ses États dirigeants étudient actuellement les procédures du tribunal pour améliorer son travail de responsabilisation dans les pires crimes de portée internationale.

Vendredi, les groupes de défense des droits ont applaudi Biden pour avoir rejeté les sanctions de Trump. Amnesty International les a qualifiées d’acte de vandalisme contre la justice internationale? mais a appelé Biden à aller plus loin, en soutenant le travail de la Cour et en faisant des États-Unis un pays membre.

Les sanctions américaines visaient la procureure en chef de la CPI Fatou Bensouda et le chef de la juridiction de la Cour, Phakiso Mochochoko, pour avoir poursuivi les enquêtes sur les États-Unis et leurs alliés, notamment Israël, pour des crimes de guerre présumés. Deux séries de sanctions ont été imposées, la première étant une interdiction de voyager à Bensouda en mars 2019, puis 18 mois plus tard, un gel de tous les avoirs qu’elle et Mochochoko pourraient détenir aux États-Unis ou dans les juridictions américaines. Le deuxième tour a également fait de donner à la paire un soutien matériel une infraction potentiellement sanctionnable.

Les deux séries de sanctions ont été dénoncées sans détour par la CPI elle-même ainsi que par un certain nombre de membres de la Cour et de groupes de défense des droits de l’homme. Lorsque l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo a imposé les sanctions financières en septembre 2020, il a attaqué la cour comme une institution complètement brisée et corrompue et a déclaré: «nous ne tolérerons pas ses tentatives illégitimes de soumettre les Américains à sa juridiction».

Les présidents américains depuis Bill Clinton ont exprimé de profondes réserves au sujet de la Cour, bien que certains, y compris le président Barack Obama, aient accepté une coopération limitée avec elle.

L’administration Trump, cependant, était ouvertement hostile au tribunal et s’en est pris à Bensouda et à d’autres pour avoir poursuivi les Américains pour des actions en Afghanistan et les Israéliens pour des actions contre les Palestiniens. Israël n’est pas membre de la CPI et, avec les États-Unis, rejette l’adhésion palestinienne parce que ce n’est pas un État.

Blinken a déclaré que les États-Unis considèrent que la responsabilité des atrocités est un intérêt pour la sécurité nationale et a souligné le soutien américain à d’autres tribunaux, souvent temporaires, dans le monde.

