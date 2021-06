Joe Biden lève une interdiction de TikTok faite par Donald Trump

06/10/2021 à 9:04 CEST

SPORT.es

Le président Joe Biden a annulé un décret de son prédécesseur Donald Trump qui a interdit les applications chinoises TikTok et WeChat aux États-Unis. L’interdiction a fait face à un certain nombre de défis juridiques et n’est jamais entrée en vigueur. Au lieu de cela, le département américain du Commerce examinera désormais les applications conçues et développées par ceux qui se trouvent « sous la juridiction d’un adversaire étranger », comme la Chine. Il devrait utiliser une “approche fondée sur des preuves” pour voir s’ils présentent un risque pour la sécurité nationale des États-Unis, a déclaré Biden.

TikTok n’a pas fait de commentaire sur l’actualité.. Trump a ordonné l’interdiction des nouveaux téléchargements de l’application de vidéo virale TikTok, propriété de la société chinoise Bytedance, en 2020. Il l’a décrit à l’époque comme une menace pour la sécurité nationale.

Dans son nouveau décret, le président Biden a déclaré que le gouvernement fédéral devrait évaluer les menaces posées par les applications et les logiciels basés en Chine au moyen d’une « analyse rigoureuse fondée sur des preuves » et doit traiter « tout risque inacceptable ou injustifié compatible avec la sécurité nationale générale, les objectifs étrangers et politiques et économiques ».