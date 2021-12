Joe Biden lit un signal de téléprompteur embarrassant dans un autre feuillet sujet aux gaffes | Monde | Nouvelles

Se référant à une déclaration du PDG de Walmart, le Le président américain fait l’erreur en s’adressant au peuple américain. En lisant son discours, Biden a tâtonné et a lu « fin de citation » en provenance du téléprompteur.

Biden a déclaré: «Et, en passant, vous avez peut-être entendu hier le PDG de Walmart sur les mesures que nous avons prises.

« Il a dit et je cite ‘La combinaison de l’entreprise privée et du gouvernement travaillant ensemble a vraiment réussi.’

« Il a poursuivi en disant : ‘Tout au long de la chaîne d’approvisionnement, il y a beaucoup d’innovation. Grâce aux actions que nous avons entreprises, les choses ont commencé à changer. Fin de citation.

Le commandant en chef enclin à la gaffe a ensuite poursuivi son discours.

Le glissement a été immédiatement repris par les médias sociaux, plusieurs utilisateurs comparant Biden au personnage de Ron Burgundy dans le film à succès Anchorman: The Legend of Ron Burgandy, rapporte le New York Post.

Interprété par l’acteur Will Ferrell, le présentateur de San Diego Ron Burgundy est réputé pour lire ses discours tels qu’ils apparaissent sur l’autocue, y compris ses répliques.

Un utilisateur de Twitter a plaisanté: « Biden va à fond Ron Burgundy avec le téléprompteur. »

Un autre a sonné: « Joe Biden aurait rendu Ron Burgundy fier aujourd’hui. »

LIRE LA SUITE: Poutine envoie un avertissement à Biden

En juin, Biden a accidentellement qualifié Vladimir Poutine de président Trump.

Il a été assez rapide pour se corriger, avant de continuer à parler de ses discussions au cours de la réunion de quatre heures.

Quelques jours seulement avant son sommet à Genève avec l’homme fort russe, Biden a semblé confondre la Syrie avec la Libye en s’adressant à la conférence du G7 à Cornwall.

Et en mars, Biden a été surpris en train de trébucher sur les marches d’Air Force One dans une gaffe embarrassante.