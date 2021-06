Joe Biden ment à propos de Manchin et Sinema – RedState ⋆ .

Joe Biden a-t-il jamais réussi quelque chose?

C’est une bonne question. Il n’aime sûrement pas être propriétaire d’un échec et il aime rejeter le blâme quand cela se produit. Il essaie déjà de faire valoir pourquoi il n’a pas adopté son projet de loi qui tente effectivement de nationaliser les élections et de prendre le pouvoir pour les démocrates.

Biden appelant Manchin et Sinema : «J’entends tous les gens à la télévision dire pourquoi Biden ne fait pas cela. Eh bien parce que Biden n’a en fait qu’une majorité de quatre voix à la Chambre et une égalité au Sénat avec deux membres du Sénat qui votent davantage avec mes amis républicains. pic.twitter.com/JTImNGFZEk – Jan Wolfe (@JanNWolfe) 1er juin 2021

Biden gémit et tourne: «J’entends tous les gens à la télévision dire pourquoi Biden ne fait-il pas cela? Eh bien, parce que Biden n’a effectivement qu’une majorité de quatre voix à la Chambre et une égalité au Sénat, avec deux membres du Sénat qui votent davantage avec mes amis républicains. Mais nous n’abandonnons pas.

Tout d’abord, il fait évidemment référence au sénateur Joe Manchin (D-WV) et au sénateur Kyrsten Sinema (D-AZ). Sauf qu’il y a un petit problème avec la fabrication d’excuses de Biden.

Manchin et Sinema ont en fait voté avec Biden 100% du temps jusqu’à présent.

Manchin et Sinema ont en fait voté en faveur de * chaque * projet de loi soutenu par Biden, selon l’outil de FiveThirtyEight pour suivre ce genre de chose. Le problème est leur position sur l’obstruction systématique, qui empêche effectivement de nombreux autres projets de loi d’obtenir un vote.https://t.co/GOsV2lreTa – Jan Wolfe (@JanNWolfe) 1er juin 2021

C’est donc juste un autre mensonge flagrant de Joe Biden.

Le problème n’est pas que Manchin et Sinema ont voté différemment jusqu’à présent, le problème est qu’ils sont contre le fait de faire exploser l’obstruction afin que les démocrates ne puissent pas faire passer les choses au pistolet sans 60 voix. C’est ce qui est en cause ici. Biden veut éliminer cela afin que les républicains ne puissent pas utiliser l’obstruction systématique pour bloquer quoi que ce soit. Biden veut éliminer les droits des partis minoritaires, malgré le fait qu’il se soit battu POUR l’obstruction systématique pendant la majeure partie de sa carrière au Sénat. Malgré le fait que les démocrates y ont beaucoup compté l’année dernière, l’utilisant plus de 300 fois. Mais maintenant, c’est “Jim Crow” et “raciste”.

Les démocrates ne comprennent pas vraiment à quel point Manchin et Sinema les sauvent en voulant préserver les règles. Vous vous souvenez de la dernière fois que les démocrates, via Harry Reid, ont supprimé les règles ? Cela n’a pas très bien fonctionné pour eux, n’est-ce pas ? Mais c’est aussi vers cela qu’ils se dirigent. Ils vont l’éliminer pour essayer d’obtenir ce qu’ils veulent puis se retrouver en minorité sans aucun recours. Et ils l’auront vraiment mérité.

Il y aura plus de pression exercée et qui sait s’ils pourraient encore céder. Si Biden pense en mentant à propos de Manchin et Sinema, cela va aider à les convaincre, je pense que c’est un non.

Mais il est intéressant de noter que, comme le note Glenn Greenwald, il n’y a pas que Manchin et Sinema qui s’opposent à Biden à ce sujet.

À gauche : la tactique que j’ai décrite en 2011 que les démocrates utilisent pour tromper leurs partisans en leur faisant croire qu’ils essaient de faire de bonnes choses mais, bon sang, ils échouent tout simplement. À droite : les démocrates admettant que Manchin et Sinema ont de nombreux alliés démocrates qui veulent que les choses soient bloquées mais restent silencieux : pic.twitter.com/Z8znAWF6bp – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 1er juin 2021