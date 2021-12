Joe Biden ment au peuple américain : Jesse Watters

Jesse Watters a critiqué le président Joe Biden pour avoir menti au peuple américain sur les problèmes économiques en Amérique, y compris les prix du gaz et l’inflation, mercredi dans « The Five ».

Dans les remarques de mercredi sur la crise de la chaîne d’approvisionnement, Biden a blâmé les républicains pour certains des problèmes économiques du pays et a affirmé que leur opposition à son programme Build Back Better contribuerait à la flambée des prix. Biden a déclaré: « Mes amis républicains parlent beaucoup de prix, mais ils sont alignés sur mon plan Build Back Better, qui irait droit au problème. »

Le président Joe Biden prononce une allocution sur le plafond de la dette lors d’un événement dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche, le lundi 4 octobre 2021, à Washington. (Photo AP/Evan Vucci)

D’octobre 2020 à octobre 2021, l’inflation a atteint 6,2 %, son plus haut niveau depuis novembre 1990. Les prix du gaz ont augmenté de plus de 1 $ par rapport à l’année précédente.

« Donc [Biden] sort [and] des mensonges… Genre, je ne suis pas censé jeter celui de Pinocchio. C’est une chose facile », a déclaré Watters. « Il a menti et il a menti … il a dit que les prix du gaz avaient baissé, ils ne l’ont pas fait. Il dit que les salaires sont en hausse, pas ajustés pour l’inflation. Et il dit que le plan Reconstruire en mieux n’augmente pas le déficit, bien sûr que oui », a déclaré Watters.

Biden a déclaré en septembre que son programme Build Back Better « ne coûte aucun dollar … Et il n’ajoute aucun dollar à la dette nationale ».

WASHINGTON, DC – 18 NOVEMBRE: « Bill » se rend à Capitol Hill pour rencontrer des législateurs, dont le Congressional Black Caucus et le Tri-Caucus, le jour où Build Back Better doit être voté à la Chambre le 18 novembre 2021 à Washington , DC. (Photo de Paul Morigi/. pour Care In Action) (Photo de Paul Morigi/. pour Care In Action)

Watters a ajouté que lors des achats de Noël pour sa fille, le cadeau n’arrivera qu’après Noël, bien que les vacances soient dans près d’un mois.

« Je suis allé faire les courses pour ma fille à l’Apple Store en voulant acheter un petit iPad mini… Il ne sera pas là à temps pour Noël. Noël est dans un mois. »

Des conteneurs d’expédition sont vus au terminal à conteneurs du port d’Oakland, Californie, États-Unis, le 28 octobre 2021. REUTERS/Carlos Barria (REUTERS/Carlos Barria)

Biden a tenté d’expliquer les pénuries en disant qu’elles n’étaient pas généralisées. « Si vous avez regardé les informations récemment, vous pourriez penser que les étagères de tous nos magasins sont vides à travers le pays, que les parents ne pourront pas offrir de cadeaux à leurs enfants pendant les vacances – cette saison des fêtes. Mais voici l’affaire : Pour la grande majorité du pays, ce n’est pas ce qui se passe », a-t-il déclaré.

Greg Gutfeld a ajouté aux critiques et a déclaré que les remarques de Biden étaient absurdes.

« Le fait qu’il s’attende à ce que les républicains aient la réponse quand il est président et qu’il ignore les républicains de toute façon, c’est juste du BS »