Joe Biden «ne dirige pas»: le président américain a honte alors qu’il «se cache dans un bunker» au milieu des explosions à Kaboul | Monde | Nouvelles

Le président américain a pris la parole quelques heures après que l’ISIS-K, la branche afghane de l’État islamique, a mené des attaques près de l’aéroport de Kaboul. Au moins 60 personnes sont mortes dans les explosions, avec plus de 140 blessés dans l’attaque terroriste. Les talibans et les forces américaines toujours à Kaboul travaillent désormais ensemble pour sécuriser la zone.

Au début de son discours à la Maison Blanche, M. Biden a baissé la tête et a semblé se dire une prière à voix basse lors d’une minute de silence pour les victimes des attentats de Kaboul.

Après l’hommage discret, le président américain a déclaré : « Nous devons rester fermes, nous terminerons notre mission, nous continuerons après le retrait des troupes et trouverons les moyens de retrouver tout Américain qui souhaite sortir d’Afghanistan.

« Nous allons les trouver et les faire sortir. »

M. Biden a également juré de venger les 12 militaires américains tués lors de l’attaque de Kaboul, déclarant : vous traquera et vous fera payer.

Cependant, les remarques de M. Biden sont intervenues quelques heures après celles de Boris Johnson, qui, selon les experts, étaient “très importantes”.

Le Premier ministre a dénoncé l’attaque « barbare » et « ignoble » de Kaboul, après avoir présidé une réunion d’urgence en réponse aux attentats de jeudi.

Il a ensuite déclaré: «Je tiens à souligner que nous allons poursuivre cette opération – et nous arrivons maintenant à la fin, à la toute fin, en tout cas.

“Mais, clairement, ce que montre cette attaque, c’est l’importance de continuer ce travail de la manière la plus rapide et la plus efficace possible dans les heures qui nous restent, et c’est ce que nous allons faire.”

Nile Gardiner, ancien assistant de Margaret Thatcher, a noté les commentaires de M. Johnson avant ceux de M. Biden.

Dans une évaluation cinglante du président américain, M. Gardiner a déclaré sur Twitter : « Il est très important que le Premier ministre britannique ait évoqué la perte majeure de vies américaines à Kaboul devant le président américain.

« Joe Biden ne dirige pas. Il se cache dans son bunker pendant que les ennemis du monde libre se renforcent.

Greg Steube, membre du Congrès républicain de Floride, est apparu sur Fox News tôt jeudi pour embrocher M. Biden, et a déclaré sur Twitter : « Nous avons des citoyens américains piégés derrière les lignes ennemies avec des kamikazes et des terroristes, mais cette administration refuse toujours d’envoyer notre les militaires.

“Ce sang américain est entre les mains de Joe Biden.”

La première explosion à proximité de l’hôtel Baron et près du périmètre de l’aéroport s’est produite vers 18h00 heure locale, soit 13h30 BST ou 8h30 heure de Washington.

L’hôtel a été utilisé par des responsables britanniques pour traiter les Afghans espérant se rendre au Royaume-Uni.

Elle a été suivie de coups de feu puis d’une seconde explosion près de l’Abbey Gate, l’une des principales entrées de l’aéroport.

Les rapports suggèrent également qu’une troisième explosion a été entendue à Kaboul vers 19h30 BST.

Le Pentagone a confirmé que le personnel militaire américain figurait parmi les personnes tuées, avec 11 Marines américains et un infirmier de la Marine morts parmi les premières victimes américaines depuis le début de 2020.

Un haut responsable de la santé de Kaboul a également déclaré à la BBC qu’au moins 60 personnes sont mortes dans les deux explosions, et plus de 140 personnes ont été blessées.

IS-K, la branche afghane de l’Etat islamique, a revendiqué la responsabilité et a déclaré qu’un kamikaze – qu’ils ont identifié – avait fait exploser un gilet explosif parmi les Afghans et les forces américaines.

Après le discours de M. Biden, huit heures et demie après l’annonce des attaques terroristes, #SleepyJoe et #BidenMustResign ont fait leur apparition sur Twitter.

Ronny Jackson, membre du Congrès républicain du Texas, a tweeté : « Si le président Trump peut être destitué par téléphone, le moment est venu d’IMPEACH Biden pour négligence grave en Afghanistan.

Dans un autre article, Jackson a tweeté : « Il y aura du temps pour les enquêtes et l’attribution des blâmes plus tard, mais nous avons besoin d’un nouveau commandant en chef MAINTENANT !

« Les dirigeants qui nous ont lancés n’ont pas la compétence et la volonté de nous en sortir. Les gens meurent maintenant officiellement !!

Nikki Haley, ancienne ambassadrice des États-Unis à l’ONU, a également déclaré : « Biden devrait-il démissionner ou être démis de ses fonctions pour sa gestion de l’Afghanistan ? Oui.

« Mais cela nous laisserait avec Kamala Harris, ce qui serait dix fois pire. Que Dieu nous aide.”