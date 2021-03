Sur cet aperçu de mon émission Bourbon on the Rocks sur WAAM 1600 AM & 92.7 FM à Ann Arbor, Michigan, je passe en revue un clip de Joe Biden qui vient de s’arrêter lors de sa conférence de presse de jeudi. Les démocrates savent qu’ils ont une petite fenêtre pour agir, vous devez donc vous impliquer. Écoutez quelques exemples de la façon dont vous pouvez le faire ci-dessous et envoyez-moi par courrier électronique toute autre suggestion, commentaire ou préoccupation à l’adresse [email protected]