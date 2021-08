Joe Biden ne peut pas blâmer Trump cette fois ⋆ .

in

Depuis son entrée en fonction en janvier, Joe Biden a tenté de blâmer l’ancien président Donald Trump pour tout. Il l’a blâmé pour les décès dus au COVID et au COVID. Il lui a reproché les retards de vaccination et la non-conformité.

Mais Joe Biden ne peut pas blâmer Trump pour ce qui se passe en Afghanistan. C’était le plan de Biden, ses ordres, et le sang des Américains morts est sur ses mains.

Ce qui s’est passé en Afghanistan est absolument écœurant. Je me souviens avoir dit il y a plusieurs jours que Biden avait signé les certificats de décès des Américains encore dans le pays. Les terroristes ont tenu leur promesse d’éliminer les citoyens américains.

Le Wall Street Journal rapporte qu’au moins 60 Afghans ont été tués dans l’explosion. En outre, plusieurs Marines américains ont été tués et d’autres blessés dans les deux attentats à la bombe à Kaboul. Toutes les vies qui n’auraient jamais dû être perdues, sans l’incompétence de Joe Biden et du régime Biden.

Les médias grand public essaient déjà de faire passer cela pour blâmer les « extrémistes » en Afghanistan. Il semble qu’ils aient tous oublié que les talibans sont un groupe d’extrémistes qui oppriment déjà le peuple du pays sous leur autorité.

Vous n’avez pas à vous tourner vers les extrémistes islamiques radicaux pour trouver qui est à blâmer pour les morts en Afghanistan. Ce n’est pas non plus la faute des talibans. C’est la faute de Joe Biden.

Il a permis aux talibans de traverser l’Afghanistan et de prendre le contrôle de la nation. Il leur a cédé le pays et a dû se démener et essayer d’évacuer les Américains avant qu’ils ne soient tués.

Il a échoué. Il n’avait aucun plan efficace pour faire sortir les gens du pays. Il considère que tout le monde encore en Afghanistan est sacrifiable. S’il avait ressenti le contraire, il ne se serait pas rendu à Washington pour faire une déclaration, pour une séance de photos, puis est retourné à son lieu de vacances.

C’est une grande différence avec l’ancien commandant en chef, qui se levait au milieu de la nuit pour tous ceux qui étaient perdus à l’étranger ou pour accueillir ceux qu’il secourait chez eux. Joe Biden est trop occupé en vacances et à manger sa glace pour s’occuper des Américains à l’étranger.

Si l’on s’attendait à ce que l’ancien président Donald Trump démissionne ou soit destitué pour ses « tweets méchants », alors combien de plus un président devrait-il être destitué pour avoir approuvé le meurtre de citoyens américains ? Après tout, c’est exactement ce que Joe Biden a fait. Il a approuvé la mort de citoyens américains en Afghanistan par ses actions.

La gauche radicale voulait blâmer le président Trump pour tous les décès dus à COVID à travers le pays pour ses actions. Si vous vous en souvenez, Trump a tenté d’arrêter les voyages qui amèneraient COVID aux États-Unis, mais les démocrates, dont Joe Biden, l’ont qualifié de raciste, xénophobe, etc.

Mais c’est tellement différent. Ce n’est pas une suggestion que les actions d’un président ont conduit à la mort d’Américains. Les actions de Joe Biden ont absolument conduit à la mort de plusieurs Américains en Afghanistan. Il a approuvé la capitulation et, à son tour, a approuvé la mort de ces Américains.

Peu importe comment Jen Psaki ou n’importe qui d’autre dans le régime Biden essaie de le faire tourner, c’est la faute de Joe Biden. il ne peut pas blâmer Trump cette fois. Joe Biden est un traître et mérite toutes les punitions qui peuvent lui être infligées.

Contenu syndiqué de TheLibertyLoft.com avec autorisation.