À certains égards, le One America News Network semble à peu près aussi fiable que certains des noisettes de droite sur lesquelles j’écris tant d’occasions – des gens comme Johnny Enlow, Pat Robertson, Paula White – vous savez, ces gens-là. Le réseau a acquis une réputation pour des reportages assez bizarres et, selon MediaBias / FactCheck, cette réputation comprend un mauvais sourcing, la promotion de théories du complot, l’échec des vérifications des faits et la promotion de la propagande. Il est considéré comme d’extrême droite, et à juste titre, d’après l’apparence des choses.

Ce qui m’amène à l’animatrice de l’OAN, Christina Bobb.

Ses théories ne sont pas moins bizarres et elle semble être parfaite pour les InfoWars d’Alex Jones. Elle insiste sur le fait que «Joe Biden n’est pas un président légitime», et laissez-moi vous dire que cela devient assez vieux. Mais attendez, elle blâme même les «républicains avides» pour cela. Maintenant, il y a une pensée.

Notes de Media Matters for America:

«La seule raison pour laquelle les quatre derniers mois ont un sens, c’est parce que nous pouvons maintenant tous voir que Joe Biden», a-t-elle déclaré dans l’édition du 25 avril de The Weekly Briefing d’OAN. «La soi-disant administration Biden est un groupe de radicaux que personne ne voulait au pouvoir – Kamala Harris – et ils ont conçu un plan diabolique pour voler nos élections, et l’ont fait avec succès grâce en grande partie aux républicains avides qui ont refusé de riposter. Ils voulaient leur titre et se moquaient de l’état de notre pays.

De quels républicains avides fait-elle référence? Il y en a tellement.

Quant à personne ne souhaitant que Biden ou Harris soit au pouvoir, alors pourquoi 81 284 098 Américains ont voté pour Biden, contre 74 222 958 pour Trump?

L’Arizona tient actuellement un audit des élections du GOP, ce qui est sans précédent, et le Parti démocrate a intenté une action en justice pour l’empêcher d’aller de l’avant, et comme vous pouvez vous y attendre, Bobb a également quelque chose à dire à ce sujet.

«L’audit des élections en Arizona a commencé et le pays tout entier sait qu’il va démanteler les projets des démocrates à partir de 2020», a déclaré Bobb. «C’est pourquoi ils ont si peur, et c’est aussi pourquoi ils font des jeux de pouvoir fous et radicaux comme essayer de rassembler la Cour suprême et HR1. Ils savent que nous sommes d’accord avec eux et nous nous en débarrasserons. Ils doivent solidifier leur pouvoir par tous les moyens nécessaires, car ils savent que leurs jours sont comptés.

Bobb n’offre jamais aucune preuve pour ses allégations et fait ensuite des allégations plus non fondées.

«Il n’y a plus de cachette», a déclaré Bobb. «Ils ont été attrapés. Ils ont été pris au lit avec la Chine, la Russie et l’Ukraine. Ils s’associent à nos adversaires contre nous. Ils veulent le contrôle et la domination du monde. La Constitution des États-Unis et tout ce que nous défendons font obstacle. Donald Trump est sur le chemin. Ils l’ont peut-être retiré de la Maison Blanche avec succès, mais ils n’ont pas pris son pouvoir.

Je ne pense pas que Bobb comprenne à quel point elle semble ridicule lorsqu’elle prétend que les démocrates sont «au lit avec la Chine, la Russie et l’Ukraine». Nous savons déjà que Trump n’a pas développé de stratégie gagnante avec la Chine, mais il a utilisé la Russie et l’Ukraine quand cela lui convenait. Si cette femme travaillait dans un journal très respecté ou dans un réseau plus crédible, elle se moquerait dès la sortie de l’immeuble.

