Joe Biden news : Catastrophe pour le président alors que les talibans s’emparent de trois villes afghanes | Monde | Nouvelles

in

Afghanistan : Kaboul risque de tomber aux mains des talibans, selon le Dr Afzal Ashraf

Elle fait suite à la chute de deux autres villes samedi et vendredi, faisant craindre un effondrement du gouvernement afghan. Le président Biden a annoncé que toutes les troupes américaines seraient retirées du pays d’ici la fin août.

Les alliés de l’OTAN ont également retiré leurs forces, permettant aux talibans de s’emparer d’une grande partie du pays.

Après avoir d’abord capturé les zones rurales, ils se tournent maintenant vers les capitales provinciales de l’Afghanistan.

Dimanche, les talibans se sont emparés de Kunduz et Sar-e-Pul dans le nord de l’Afghanistan, capitales respectives des provinces de Kunduz et Sar-e-Pul.

Ils ont ensuite poursuivi leurs conquêtes en s’emparant de Taloqan, la ville principale de la province de Takhar.

Les talibans ont pris trois autres villes afghanes [stock photo] (Image : GETTY)

Les talibans ont fait des progrès fulgurants dans tout l’Afghanistan (Image: GETTY)

La récente vague de victoires des talibans a commencé vendredi lorsqu’ils se sont emparés de Zaranj, la première ville qu’ils contrôlent depuis plusieurs années.

Samedi, ils ont poursuivi en capturant Sheberghan, capitale provinciale de la province septentrionale de Jowzjan.

Cinq villes afghanes sont désormais sous contrôle taliban, de loin le plus grand nombre depuis qu’elles ont été retirées du pouvoir par une invasion menée par les États-Unis en 2001.

Tout Kunduz, une ville d’environ 375 000 habitants, à l’exception de l’aéroport de la ville, est tombé aux mains des talibans.

LIRE LA SUITE: L’UE accusée d’avoir tourné le dos aux interprètes afghans – “Crainte pour ma vie”

Les forces afghanes tentent de freiner l’avancée des talibans (Image : GETTY)

Le drapeau du groupe a été hissé au-dessus de sa place principale, un habitant décrivant la situation comme un « chaos total ».

Des combattants talibans ont également attaqué les villes de Herat, Lashkar Gah et Kandahar.

Cette dernière, deuxième ville d’Afghanistan, est considérée par beaucoup comme le berceau des talibans.

Cependant, bon nombre des gains récents du groupe ont eu lieu dans le nord, loin de leur cœur pachtoune du sud.

A NE PAS MANQUER

Les familles en deuil réagissent à l’abandon de l’Afghanistan [HORROR]

Plaidoyers pour un sanctuaire urgent dans la résurgence des talibans [WARNING]

Avertissement terroriste : Ellwood craint que le retrait de l’Afghanistan ne hante le Royaume-Uni [SHOCK]

Les troupes afghanes ont été chassées de plusieurs villes (Image : GETTY)

Des centaines de soldats britanniques ont été tués au combat en Afghanistan (Image: GETTY)

Certaines des zones capturées étaient encore sous le contrôle de l’Alliance du Nord, une milice anti-talibans, lorsque les États-Unis ont envahi en 2001.

Les forces afghanes ont été soutenues par des frappes aériennes américaines, qui ont pilonné les positions des talibans à Lashkar Gah dimanche.

Le ministère afghan de la Défense a affirmé que ces personnes avaient tué 54 combattants talibans et en avaient blessé 23 autres.

Selon des informations non confirmées, un dispensaire et une école ont été endommagés par le bombardement.

Les talibans sont “plus puissants que jamais”, selon un commentateur

Lashkar Gah est la capitale de la province d’Helmand, où des milliers de soldats britanniques ont combattu les talibans pendant des années avant de se retirer.

Dans un communiqué, le major Nicole Ferrara, porte-parole du commandement central américain, a déclaré : “Les forces américaines ont mené plusieurs frappes aériennes pour défendre nos partenaires afghans ces derniers jours”.

Donald Trump a signé un accord de paix avec les talibans en 2020, s’engageant à retirer les troupes américaines en échange de l’engagement du groupe avec le gouvernement afghan et s’engageant à ne plus héberger de terroristes d’Al-Qaïda.

Cependant, des rapports font déjà état de groupes extrémistes étrangers combattant aux côtés des talibans.

Les talibans ont fourni un refuge à Al-Qaïda avant les attentats du 11 septembre (Image : GETTY)

L’alliance des talibans avec Al-Qaïda, qui a utilisé l’Afghanistan pour planifier et s’entraîner pour les attentats du 11 septembre, a provoqué l’invasion américaine de 2001.

Le président Biden a décidé de poursuivre le retrait, malgré les craintes concernant les gains des talibans.

Un expert de la lutte contre le terrorisme a tweeté : « Le bavardage et les médias d’Al-Qaïda ont été une partie de battage médiatique 24h/24 et 7j/7 pour les talibans et leurs victoires.

« À certains égards, cela ressemble aux premiers jours de la guerre civile en Syrie au milieu du Front al-Nosra. [Al-Qaeda] victoires – sauf maintenant à une échelle complètement différente, compte tenu de l’élan effroyable des talibans.