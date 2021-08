Joe Biden news: “Il s’est trompé sur TOUS les problèmes de politique étrangère depuis 40 ans!” | Monde | Nouvelles

in

Au profit de Biden, les affaires internationales ont joué un rôle mineur dans la campagne de l’année dernière.

Robert Gates, le vénérable secrétaire à la Défense des administrations Bush et Obama, a déclaré que Biden « s’était trompé sur presque tous les grands problèmes de politique étrangère et de sécurité nationale au cours des quatre dernières décennies ».

À savoir, il s’est opposé au succès de la guerre du Golfe de 1991, a soutenu la guerre de 2003 en Irak et a déconseillé à Obama la mission de 2011 qui a tué Oussama ben Laden.

En tant qu’ancien président de la commission sénatoriale des relations étrangères, Biden pense qu’il sait mieux que tout le monde – y compris les administrations présidentielles précédentes, les militaires et la communauté du renseignement – ​​comment, où et quand s’engager dans le monde. En tant que président, il a enfin eu la chance de donner tort à ses détracteurs.

Cette semaine, Biden a échoué à son premier test sur la scène internationale, et les ramifications sont aussi durables que conséquentes.

Le retrait mal planifié de Biden d’Afghanistan a annulé les gains des 20 dernières années et bouleversé la crédibilité de l’ensemble de sa présidence.

Depuis les images choquantes de personnes accrochées à des avions décollant de l’aéroport de Kaboul, Biden a trotté une litanie d’excuses.

Il a blâmé son prédécesseur. Il a mis en place un faux choix entre des « guerres sans fin » et le chaos de cette semaine.

Il a refusé d’exprimer des regrets, même face aux informations selon lesquelles il aurait ignoré les recommandations des généraux militaires.

Le plus accablant était peut-être les propres mots de Biden d’il y a un mois, rejetant la “probabilité qu’il y ait des talibans qui envahissent tout et possèdent tout le pays est hautement improbable” – le scénario exact qui s’est déroulé.

Aujourd’hui, quelques semaines à peine avant le 20e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre qui ont pris naissance en Afghanistan, le drapeau des talibans flotte à nouveau sur Kaboul.

Des milliers de citoyens américains sont bloqués derrière les lignes ennemies, dans l’espoir d’être évacués avant que « le temps ne soit écoulé », selon les mots inquiétants du secrétaire à la Défense Lloyd Austin.

Quand il ne parle pas d’arômes de crème glacée ou de shots Covid, Biden aime se vanter que “l’Amérique est de retour”.

La vague déclaration a été le fondement de sa politique étrangère pendant les sept premiers mois de son mandat. Les médias grand public n’ont jamais vraiment insisté pour obtenir des détails, et Biden s’est baigné dans la lueur de la lune de miel d’être n’importe qui d’autre que Trump.

Maintenant, même les partisans de Biden dans la presse en ont assez vu.

Le monde comprend pourquoi beaucoup, y compris son ancien patron, Barack Obama, n’ont jamais pris Joe Biden aussi au sérieux.

En 2016, Obama a refusé de pousser le vice-président de l’époque Biden dans la course présidentielle en tant que successeur naturel, cédant plutôt le manteau à la scandaleuse Hillary Clinton.

La seule chose du côté de Biden en ce moment est le temps.

Il est temps de réparer le gâchis en Afghanistan, le temps de réparer son image chez lui et le temps pour les électeurs de passer à autre chose avant de porter un jugement sur sa performance.