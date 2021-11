Le commentaire surprenant est venu alors que le couple se rencontrait virtuellement, assisté d’un traducteur, pour discuter des relations de leur pays et d’autres problèmes mondiaux. Mais en dépit d’être des rivaux mondiaux acharnés, le président Xi a semblé faire de nombreux éloges à Joe Biden tout au long de l’appel. Cependant, leurs discussions cruciales n’ont abouti à aucune percée sur la question de Taïwan, du changement climatique, des droits de l’homme ou du commerce entre les États-Unis et la Chine.

Le président Xi a déclaré à Biden : « C’est la première fois que nous nous rencontrons virtuellement. Même si ce n’est pas aussi bon qu’une rencontre en face à face, je suis très heureux de revoir mon vieil ami !

Les commentaires pourraient faire référence à une question de conférence de presse de Peter Doocy de Fox News en juin qui a demandé si Biden appellerait Xi « de vieil ami à vieil ami » pour inciter la Chine à enquêter sur les origines de Covid-19.

Mais le président Biden a riposté à la suggestion en disant : « Mettons les choses au clair : nous nous connaissons bien, nous ne sommes pas de vieux amis ! C’est juste du business à l’état pur. »

Biden a déjà affirmé avoir parcouru « 17 000 miles » avec Xi Jinping pendant son mandat de vice-président sous Barack Obama.

JUST IN China vs USA: Les quatre choses que nous avons apprises de l’appel de Biden avec Xi Jinping

Le choix des mots de Xi pour décrire sa relation avec le POTUS contraste fortement avec la façon dont la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a décrit la relation américano-chinoise quelques heures avant la réunion virtuelle.

S’adressant aux journalistes, Mme Psaki a souligné que Biden « ne le considère toujours pas comme un vieil ami » alors qu’elle a tracé une ligne dans le sable de la position des États-Unis contre une Chine de plus en plus agressive et puissante.

Au cours de la réunion, le président Xi Jinping s’est exprimé d’un ton confiant en critiquant le fait que la Chine et les États-Unis se trouvent à des « stades critiques de développement ».

Le Premier ministre chinois a également ajouté que « l’humanité vit dans un village planétaire et que nous faisons face à de multiples défis ensemble » alors qu’il exposait les intentions de sa nation.

LIRE LA SUITE Des craintes de guerre éclatent alors qu’un hélicoptère iranien s’approche d’un navire de guerre américain

M. Biden a fait part de ses préoccupations concernant les violations des droits de l’homme à Hong Kong et contre le groupe ethnique ouïghour, dans la région nord-ouest du Xinjiang. Mais M. Jinping est resté fidèle à la ligne selon laquelle la Chine considère cela comme une ingérence des États-Unis dans ses affaires intérieures.

Les deux hommes ont discuté du commerce entre les États-Unis et la Chine, mais l’agence de presse . a rapporté que M. Xi avait critiqué les États-Unis accusant M. Biden d' »abuser du concept de sécurité nationale pour opprimer les entreprises chinoises ».

Quant à Taïwan, le Global Times, le journal d’État chinois, a déclaré que M. Xi avait imputé les récentes tensions américano-chinoises aux « tentatives répétées des autorités taïwanaises de rechercher le soutien des États-Unis pour leur programme d’indépendance ».

La Chine considère Taïwan comme une province séparatiste qui sera finalement réunifiée avec le continent. Bien que les États-Unis reconnaissent et entretiennent des liens formels avec la Chine, ils se sont également engagés à aider Taïwan à se défendre en cas d’attaque.