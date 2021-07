Joe Biden news: le président américain prétend que vous n’obtiendrez pas Covid si vous avez le vaccin | Monde | Nouvelles

Le président Joe Biden a semblé commettre de nombreuses erreurs lors d’une conférence de presse. Lors d’une réunion mercredi soir à la mairie de CNN à Cincinnati, le président a semblé surestimer la compétence des vaccins contre les coronavirus. Tout au long de la réunion, le président a également perdu le fil de ses pensées.

Plus particulièrement, le président a affirmé que l’obtention du vaccin contre le coronavirus empêcherait les citoyens d’être infectés par le virus.

Alors que les vaccins contre les coronavirus augmentent le pourcentage de chances de ne pas contracter Covid, les vaccins n’offrent pas une protection à 100%.

Le président Biden a déclaré: “Nous ne sommes pas dans la position où nous pensons qu’un virus, y compris le virus Delta, qui est beaucoup plus transmissible et plus mortel en termes de personnes non vaccinées, les – les différents vaccins que les gens reçoivent maintenant couvrent cela .

“Vous allez bien, vous n’allez pas – vous n’allez pas attraper Covid si vous avez ces vaccins.

“Si vous êtes vacciné, vous n’allez pas être hospitalisé, vous n’allez pas être dans l’unité IC et vous n’allez pas mourir.

“Il est donc extrêmement important que nous agissions tous comme des Américains qui se soucient de nos compatriotes.”

M. Biden a également trébuché lorsqu’on lui a demandé si le vaccin était disponible pour les enfants de moins de 12 ans.

Il a déclaré: “C’est en cours, tout comme l’autre question qui est illogique.

“Et je t’ai entendu en parler parce que tu es toujours – je ne suis pas soucieux – mais tu es toujours franc sur ce que tu fais.

« La question est de savoir si nous devrions ou non être dans une position où vous, euh, euh, êtes – pourquoi les, les, les experts ne peuvent-ils pas dire que nous savons que ce virus est, en fait, euh, euh, euh, c’est va être – ou, excusez-moi, nous, nous, nous savons pourquoi tous les médicaments approuvés ne sont pas temporairement approuvés par définitivement approuvés.

“C’est en cours aussi. Je m’attends à ce que cela se produise rapidement.”

Malgré les erreurs fréquentes, Joe Biden et son bureau ont insisté sur le fait que le président était en bonne santé.

Le président Biden s’est soumis à des tests au début de la campagne présidentielle et a réussi.

Avant de devenir président, une évaluation de la santé d’experts de l’Université George Washington en décembre 2019 l’a classé comme « en bonne santé » et « vigoureux ».

Le président Biden a également été très public au sujet de ses luttes contre son bégaiement et a été félicité pour son dévouement à surmonter le problème.