Joe Biden news : le président américain subit un énorme revers alors que la popularité de Kamala Harris s’effondre | Monde | Nouvelles

Dans un récent sondage, le taux d’approbation du vice-président de Joe Biden est tombé à seulement 27,8%. Pendant ce temps, son taux de désapprobation était de 51,2%, selon le sondage USA TODAY/Suffolk University. Selon le Telegraph, cela semble être la note d’approbation la plus basse de tous les vice-présidents modernes neuf mois après le début de leur mandat.

Les nouveaux chiffres représentent une baisse spectaculaire par rapport à l’entrée en fonction de M. Harris, lorsque son taux d’approbation était supérieur à 50% dans plusieurs sondages.

Le dernier sondage a mis l’approbation présidentielle actuelle de M. Biden à 38%.

Il a également montré que 21% des électeurs étaient indécis sur Mme Harris, ce qui peut être attribué à son manque de visibilité.

Elle n’a pas été régulièrement vue aux côtés de M. Biden lors d’événements publics ces derniers mois.

Pendant ce temps, à seulement un an des élections de mi-mandat de 2022, le Congrès contrôlé par les démocrates n’a enregistré que 12% d’approbation et 75% de désapprobation.

Et selon un nouveau sondage CNN mené par SSRS, 58% des Américains disent que le président Joe Biden n’a pas prêté suffisamment d’attention aux problèmes les plus importants de la nation.

David Paleologos, du Suffolk University Political Research Center, a déclaré : « Le sondage est un point bas historique pour l’administration Biden, peu importe comment vous le regardez.

« Cela pourrait également sonner le glas pour les démocrates lors des prochains mandats. »

Fernando Garcia, directeur exécutif du Border Network for Human Rights, a déclaré à USA Today : « Je pense que nous sommes dans un moment où il y a un grand désespoir, de l’angoisse et de la déception par un certain nombre de choses qui se sont produites ces derniers temps.

« Je crois que si quelque chose doit changer, s’il y a une force au sein de l’administration pour vraiment pousser au changement dans une approche plus humaine de l’immigration, une réforme pour refléter réellement les valeurs américaines, une qui valorise également les immigrants, cela viendra du vice-président.

« Mais nous attendons toujours. »

Pendant ce temps, Adriana Cadena, coordinatrice à l’échelle de l’État de la Reform Immigration for Texas Alliance, a déclaré que les personnes qui avaient élu Mme Harris avaient espéré que son approche de l’immigration « allait être différente ».

Elle a déclaré: « Quand elle a été élue, il y avait beaucoup d’espoir que, étant une fille d’immigrants, une personne de couleur, l’approche sur la façon dont l’immigration allait être abordée allait être différente », a déclaré Cadena.

« Si elle est la promesse d’une nouvelle façon de faire les choses et qu’elle représente l’Amérique comme ce à quoi elle ressemblera à l’avenir, alors nous aimerions vraiment voir cela dans son leadership. »