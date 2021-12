L’ancien président américain Donald Trump était un grand fan du Brexit et a régulièrement évoqué la perspective imminente d’un accord commercial lucratif entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais sa défaite à l’élection présidentielle américaine il y a un an a vu les pourparlers entre les deux parties se heurter à un mur, M. Biden exprimant fréquemment sa frustration face à la mise en œuvre par le Royaume-Uni du protocole d’Irlande du Nord. Au cours de sa campagne présidentielle, M. Biden, d’origine irlandaise, a averti qu’il « s’assurerait qu’il n’y aurait pas d’accord commercial américano-britannique si la mise en œuvre du Brexit mettait en péril l’accord du Vendredi saint ».

Il a également averti à plusieurs reprises le Royaume-Uni de ne pas faire de l’accord du Vendredi saint une « victime du Brexit ».

Nile Gardiner, un analyste de la police étrangère et ancien assistant de Margaret Thatcher, a lancé une attaque cinglante contre l’administration Biden, avertissant qu’il y a désormais « beaucoup de tension dans les relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis ».

Il pense que cela est le résultat d’une « animosité » perçue à l’égard du Brexit et d’une « réticence » à faire avancer l’accord de libre-échange avec la Grande-Bretagne.

M. Gardiner a également affirmé que la présidence de M. Biden « a été extrêmement inutile » en ce qui concerne les relations entre les deux parties, qualifiant sa politique étrangère de « désastre complet » après le retrait chaotique des troupes américaines d’Afghanistan plus tôt cette année.

L’analyste de la politique étrangère a déclaré à Express.co.uk : « Il y a beaucoup de tension dans la relation spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis.

« C’est le résultat de l’animosité de l’administration Biden envers le Brexit et de la réticence de cette administration à aller de l’avant avec un accord de libre-échange américano-britannique.

« La présidence de Biden a été extrêmement inutile en ce qui concerne les relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis et la politique étrangère de Biden a été un désastre complet, comme nous l’avons vu avec le retrait de l’Afghanistan, endommageant la position américaine dans le monde.

« Il n’y a aucun élan de la part de l’administration pour aller de l’avant avec un accord commercial.

En 2019, le président de l’époque, M. Trump, a frappé l’UE avec des droits de douane de 25 % sur les produits en acier et de 10 % sur l’aluminium – alors que le Royaume-Uni était encore membre du bloc.

Les États-Unis ont depuis supprimé les droits de douane sur l’acier de l’UE, mais n’ont pas fait de même pour le Royaume-Uni.

Plus tôt ce mois-ci, le Financial Times a rapporté que les tensions post-Brexit avec l’UE au sujet de l’Irlande du Nord étaient en partie à l’origine du retard des négociations sur un accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni.

Les ministres du gouvernement auraient reconnu que certaines personnalités américaines étaient préoccupées par l’approche du Royaume-Uni envers l’Irlande du Nord.

Mais ils ont insisté sur le fait que le différend commercial avec les États-Unis est « entièrement séparé » des négociations sur le Brexit.

Une source de Whitehall a déclaré au Telegraph : « Nous voulons voir les tarifs baisser des deux côtés. Mais cela doit être à des conditions qui fonctionnent pour l’industrie sidérurgique britannique.

« C’est bien que leur département du commerce ait publié récemment une déclaration disant que l’administration s’engagera avec le Royaume-Uni sur des questions commerciales comme l’aluminium et l’acier.

« Maintenant, il est grand temps de s’attaquer au problème et de régler ce problème. »