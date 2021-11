Joe Biden news : le président se rapproche de l’UE alors qu’il conclut un nouvel accord avec VDL | Politique | Nouvelles

Après des années de relations cabossées avec l’UE sous Donald Trump, l’actuel président américain a accepté de baisser les droits de douane sur certaines quantités d’importations d’acier et d’aluminium de l’UE en provenance du bloc. Tout en adoptant un ton conciliant avec l’UE, M. Biden n’a pas encore commenté l’affrontement entre le Royaume-Uni et Bruxelles au sujet de l’Irlande du Nord et le conflit de pêche avec la France lors du sommet. Bien que les États-Unis n’aient fait que suspendre les droits de douane au lieu de les abolir, l’UE pourra exporter 4,4 millions de tonnes d’acier vers les États-Unis en franchise de droits.

Des volumes limités d’aluminium de l’UE seront également autorisés à être exportés vers les États-Unis.

Les tarifs avaient été introduits par M. Trump en 2018 et ont amené l’UE à introduire des tarifs sur le bourbon, les motos Harley-Davidson et les bateaux à moteur qui devaient doubler le 1er décembre.

Les deux parties ont également convenu de mesures visant à maintenir les tarifs sur la production d’acier qui ne répondait pas aux normes à faible émission de carbone.

Alors que la Chine produit de l’acier selon des normes d’émission de carbone élevée, l’UE et les États-Unis se tournent vers des fours électriques.

On pense également que de telles mesures pourraient empêcher la Chine de faire du dumping sur les importations d’acier dans l’UE, ce qui altère et fausse le marché intérieur du bloc.

Gabriel Felbermayr, directeur de l’Institut autrichien de recherche économique (WIFO) a déclaré : « C’est une étape très encourageante.

« Un tel accord plurilatéral pourrait devenir le noyau d’un club climatique dans lequel les pays participants traitent différentes politiques climatiques de manière coopérative et évitent les différends commerciaux. »

Bernd Lange, président de la commission du commerce au Parlement européen, a déclaré en revanche : « Il est juste de réduire la production mondiale d’acier, injuste et à forte intensité de CO2.

JUST IN : Boris se défend ! Les pêcheurs français pourraient être contraints d’accoster au Royaume-Uni

Avant sa descente, les responsables britanniques avaient averti que le gouvernement utiliserait des mesures dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération.

Lord Frost se rendra jeudi à Paris pour s’entretenir avec le ministre européen Clément Beaune afin de discuter des questions.

Avant la réunion, une source gouvernementale a affirmé que le Royaume-Uni souhaitait trouver une solution consensuelle.

Ils ont déclaré : « Nous sommes heureux que la France ait pris du recul.

« Nous sommes restés fidèles à notre position et étions prêts à réagir s’ils avaient racheté ces mesures, ce qui aurait mis l’UE en violation de la [EU–UK Trade and Cooperation Agreement] TCA.

« Notre position sur les licences de pêche reste inchangée. Nous sommes clairs que notre position a toujours été conforme au TCA, tandis que nous restons ouverts à l’examen de preuves supplémentaires pour soutenir les demandes restantes selon les termes de l’accord.

« Nous sommes impatients d’entendre comment la France et l’UE veulent procéder jeudi lorsque nous discuterons d’une série de questions importantes pour les relations entre le Royaume-Uni et l’UE, y compris le protocole d’Irlande du Nord.

« Nous sommes en mode solutions et nous voulons résoudre ces problèmes de manière consensuelle si nous le pouvons. »

Reportage supplémentaire de Monika Pallenberg.