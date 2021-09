Joe Biden news: les Britanniques éclatent alors que l’ingérence du président américain dans le Brexit pourrait “des troubles civils” | Politique | Nouvelles

Jacob Rees-Mogg dit “vous ne pouvez pas autoriser l’Irlande du Nord à l’UE”

Lord David Trimble, l’ancien chef du Parti unioniste d’Ulster (UUP), a écrit à Joe Biden pour l’exhorter à mettre fin à “l’incertitude politique” et aux dommages causés à “l’économie de l’Irlande du Nord” par les compromis commerciaux post-Brexit avec l’UE. Le protocole d’Irlande du Nord, très controversé, – un élément clé de l’accord sur le Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE – a vu des contrôles douaniers imposés à la frontière maritime entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, mais il a été qualifié de menace pour l’identité des syndicalistes en Irlande du Nord , qui prétendent qu’elle crée les conditions d’une Irlande unie « économique ».

Jake Sullivan, conseiller du président américain à la sécurité nationale, a insisté sur le fait que le protocole était « essentiel pour garantir que l’esprit, la promesse et l’avenir de l’accord du Vendredi saint soient protégés ».

Cependant, écrivant dans le Daily Telegraph, Lord Trimble a averti dans sa lettre que le Protocole nuisait au commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord et qu’il subvertissait « les principales garanties » de l’Accord du Vendredi Saint.

Lors du sommet du G7 au début de l’été, M. Biden avait averti le Premier ministre britannique de ne pas attiser les tensions, mais il est maintenant évident que les Britanniques sont de plus en plus en colère contre ce qu’ils perçoivent comme une ingérence du président américain.

Réagissant à notre histoire initiale, un lecteur d’Express.co.uk a fait rage: “Biden doit garder son nez dehors. Tout ce qu’il touche se transforme en ordure.”

Une deuxième personne furieuse a déclaré : « Biden soutient pleinement l’UE, veut une armée européenne, veut une Irlande unifiée et veut inverser le Brexit.

“Il veut notre soutien mais ne nous soutient pas.

« Biden est dangereusement incompétent en tant que leader mondial ! »

Un autre lecteur a ajouté : « Biden a très peu de compréhension de la situation irlandaise.

“Son intervention malvenue est une tentative évidente de protéger la base électorale irlando-américaine aux États-Unis.”

M. Trimble a déclaré dans sa lettre personnelle à M. Biden : « Le protocole d’Irlande du Nord a non seulement renversé les principales garanties de l’accord de Belfast, provoquant des troubles civils et une incertitude politique, mais il nuit également à l’économie de l’Irlande du Nord, perturbant les chaînes d’approvisionnement et faisant gonfler les prix. et détourner le commerce de notre principal marché en Grande-Bretagne.

« Au cœur de l’Accord de Belfast se trouve le consentement.

“Cela signifie qu’il ne peut y avoir de changement dans la position constitutionnelle de NI en tant que partie du Royaume-Uni sans l’accord d’une majorité de la population du pays.

“Mais le protocole d’Irlande du Nord, en donnant à l’UE des pouvoirs sur le mouvement des marchandises à destination et en provenance de la province, a torpillé le principe du” consentement “.

“Cela risque également un retour aux conflits sectaires.

« Le NIP a totalement détruit ce principe de consentement au détriment de la communauté unioniste.

L’ancien dirigeant de l’UUP a également fait valoir que « ce changement constitutionnel monumental a été imposé au peuple de NI sans demander leur consentement », affirmant qu’il était « contre l’opposition manifeste de tous les partis et politiciens unionistes de NI ».

Il a ajouté: “Le résultat a été des troubles politiques et de la violence et des menaces de violence supplémentaire dans nos rues parce que les promesses politiques de l’Accord de Belfast ont été rejetées avec désinvolture par le biais du NIP.”

Lundi, le ministre britannique du Brexit a déclaré que la Grande-Bretagne prévoyait de prolonger les périodes de grâce post-Brexit sur certaines importations de marchandises en Irlande du Nord. Cela donnerait à Londres et à Bruxelles plus de temps pour trouver une résolution à long terme sur le commerce avec la province.

Un accord commercial entre les deux parties est entré en vigueur le 31 décembre 2020 et a vu la Grande-Bretagne accepter de laisser certaines règles de l’UE en place en Irlande du Nord – et d’accepter des contrôles sur les marchandises arrivant d’ailleurs au Royaume-Uni.

Lord Frost a déclaré dans une déclaration au Parlement: “Le gouvernement a proposé à l’UE le 23 juillet un accord de” statu quo “pour maintenir le fonctionnement du protocole sur la base actuelle et suspendre les actions en justice en cours, afin de fournir un espace de discussion sur ces les propositions.

“L’UE a annoncé le 27 juillet qu’elle ne passait pas, à ce stade, à la prochaine étape de la procédure judiciaire qu’elle avait entamée en mars.

« Depuis, il y a eu des discussions techniques initiales entre le Royaume-Uni et l’UE.

« Ceux-ci se poursuivront afin de déterminer si un processus constructif peut être établi pour discuter et résoudre les problèmes identifiés avec le protocole.

« À la suite de cela, pour fournir un espace pour d’éventuelles discussions supplémentaires et pour donner certitude et stabilité aux entreprises pendant que de telles discussions se poursuivent, le gouvernement continuera d’appliquer le protocole sur la base actuelle.

« Cela inclut les périodes de grâce et les servitudes actuellement en vigueur. »