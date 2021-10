Joe Biden news: les Britanniques furieux alors que le président s’en prend à la relation spéciale avec le Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Le président américain a rencontré son homologue français Emmanuel Macron lors du sommet du G20 à Rome alors que les deux superpuissances mondiales cherchaient à renforcer leurs relations diplomatiques. Mais à la suite de ces pourparlers, M. Biden a semblé prendre un coup à la relation spéciale du Royaume-Uni avec les États-Unis, snobant la Grande-Bretagne en faveur de la France. Il a tweeté : « J’ai eu une excellente rencontre avec le président français Emmanuel Macron cet après-midi.

« Les États-Unis n’ont pas d’allié plus ancien, pas plus fidèle, pas plus décent que la France.

« Ils sont avec nous depuis le début – et nous serons toujours là pour eux. »

La rencontre entre les deux présidents intervient alors que la France et le Royaume-Uni entrent dans une amère guerre des mots sur les licences de pêche post-Brexit, les Français menaçant d’imposer des mesures de rétorsion.

Mais les derniers commentaires de M. Biden ont déclenché une réaction furieuse des lecteurs d’Express.co.uk.

Réagissant à notre histoire initiale, le lecteur Express Visiting KSL a fait rage : « Biden indique clairement qu’il n’y a pas de relation spéciale avec les États-Unis et le Royaume-Uni.

« Il est temps que le gouvernement britannique s’en rende compte. »

NoSSherlock a déclaré : « Qu’il en soit ainsi. La France peut couvrir le dos des États-Unis plutôt que le Royaume-Uni à l’avenir.

« Bonne chance avec ces USA, vous en aurez besoin. »

Jersey, qui dépend de la France pour 95 % de son approvisionnement en électricité, a également délivré 66 licences complètes et 31 autorisations temporaires, mais a refusé 73 demandes.

Les ministres français ont menacé de bloquer les bateaux britanniques dans certains des ports du pays et de renforcer les contrôles sur les navires voyageant entre les deux pays.

Le gouvernement d’Emmanuel Macron souhaite que le problème soit résolu d’ici mardi 2 novembre ou infligera des mesures de rétorsion, qui pourraient inclure la coupure de l’approvisionnement en électricité des îles anglo-normandes.

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré à Sky News que le Royaume-Uni avait délivré des licences de pêche à 1 700 navires, dont 750 bateaux de pêche français.

Il a riposté à la réponse « disproportionnée » des Français et a averti que « deux peuvent jouer à ce jeu » si la France continue de menacer d’affronter le Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni était furieux de la saisie du bateau britannique par la France et a mis en garde Paris contre de nouvelles représailles

Mercredi dernier, le gouvernement français a donné au Royaume-Uni moins d’une semaine pour se retirer de sa position sur les licences de pêche, avertissant qu’il commencerait à imposer des « mesures ciblées » à partir de mardi.