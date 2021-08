Joe Biden news : les talibans bombardés par des B52 américains après la capture de Sheberghan | Monde | Nouvelles

in

Les talibans sont “plus puissants que jamais”, selon un commentateur

Samedi, des combattants talibans ont capturé Sheberghan, dans la province septentrionale de Jawzjan. C’est la deuxième ville à tomber en seulement deux jours, après Zaranj dans le sud-ouest du pays.

Les talibans ont fait des progrès rapides depuis le retrait de la plupart des troupes étrangères, qui devrait être achevé d’ici la fin de ce mois.

On craint que l’Afghanistan ne sombre dans une guerre civile totale ou ne retombe sous le contrôle des talibans.

S’adressant au Times, des responsables américains ont déclaré que des bombardiers B-52 et des hélicoptères de combat AC-130 Specter avaient été déployés pour tenter d’empêcher les talibans de s’emparer d’un plus grand nombre de villes.

Les combattants du groupe attaquent Herat Lashkar Gah et Kandahar, la deuxième ville d’Afghanistan.

Lashkar Gah, dans la province d’Helmand, a été le théâtre de violents combats entre les talibans et les troupes britanniques avant leur retrait.

Le B-52, qui est entré en service au début de la guerre froide, est capable de transporter 70 000 livres de bombes.

Les hélicoptères de combat Spectre sont armés d’une mitrailleuse Gatling, d’un canon M102 et d’un canon Bofors.

L’Amérique exploite sa flotte de B-52 depuis le Qatar, à des centaines de kilomètres de l’Afghanistan.

Le porte-avions américain USS Ronald Reagan est également en mer d’Oman, où il peut apporter son soutien.

Une coalition dirigée par les États-Unis a envahi l’Afghanistan en 2001, à la suite des attentats terroristes du 11 septembre contre New York et Washington DC qui ont fait près de 3 000 morts.

Al-Qaïda, le groupe terroriste à l’origine des atrocités, a été autorisé par les talibans à utiliser l’Afghanistan comme base pour planifier et s’entraîner.

Les talibans ont soumis le peuple afghan à une interprétation brutale de la loi islamique, interdisant aux femmes de s’instruire ou de quitter la maison sans la permission de leur mari.

En 2020, le président Trump a signé un accord de paix avec les talibans, acceptant que toutes les troupes américaines et de l’OTAN seraient retirées dans les 14 mois.

En retour, les talibans se sont engagés à lancer de nouvelles discussions avec le gouvernement afghan et ont juré qu’Al-Qaïda ne serait pas autorisé à opérer à partir des zones qu’ils contrôlent.

Les talibans ont déjà été accusés d’avoir rompu l’accord par un certain nombre d’experts en sécurité, qui allèguent qu’un certain nombre de groupes extrémistes opèrent à partir des zones qu’ils contrôlent.

Joe Biden a poursuivi le retrait des troupes étrangères après son élection, la grande majorité étant déjà partie.

Cependant, cela a permis aux talibans de s’emparer d’une grande partie de l’Afghanistan rural dans une campagne éclair.

Ils encerclent maintenant plusieurs des plus grandes villes du pays, qui ont généralement fait preuve de plus de loyauté envers le gouvernement afghan.

Le gouvernement a exhorté tous les ressortissants britanniques à quitter immédiatement l’Afghanistan.

Dans un communiqué, il a déclaré : « Il est conseillé à tous les ressortissants britanniques en Afghanistan de partir maintenant par des moyens commerciaux.

« Le niveau d’assistance consulaire que l’ambassade britannique peut fournir en Afghanistan est extrêmement limité, y compris en cas de crise.

« Les terroristes sont très susceptibles d’essayer de mener des attaques en Afghanistan. Les méthodes d’attaque spécifiques évoluent et deviennent de plus en plus sophistiquées.