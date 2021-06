Joe Biden news: Moment de comédie Le président oublie de dire aux soldats “à l’aise” | Politique | Nouvelles

Joe Biden a commencé son discours sincère au personnel de la base RAF Mildenhall dans le Suffolk où il les a remerciés pour leur service et a félicité les familles qui les soutiennent. Mais Joe Biden, qui a été critiqué à plusieurs reprises depuis son entrée en fonction, a oublié de dire aux participants d’être “à l’aise” alors qu’il remarquait: “J’oublie toujours que je suis président”. Le président américain devrait se rendre au sommet du G7 ce week-end où il rencontrera d’autres dirigeants politiques pour discuter des plus grands problèmes du monde en ce moment.

S’exprimant à la base militaire, M. Biden a remercié un adolescent qui l’a présenté sur scène et a déclaré: “Parce que nous savons tous que toute la famille sert.

“[I want to thank] Sydney, tu as 14 ans… s’il te plaît, rassure-toi, j’oublie toujours que je suis président.

Le public a ri alors qu’il continuait son discours en ajoutant qu’à 14 ans, il souffrait d’un bégaiement et a loué la bravoure de la jeune fille.

Plus tard dans son discours, M. Biden a déclaré à l’audience qu’il rencontrerait les dirigeants du G7 avant de rencontrer le président russe Vladimir Poutine.

M. Biden a déclaré: “[I will then] rencontrer M. Poutine pour lui faire savoir ce que je veux qu’il sache.

Le public a éclaté de joie et M. Biden a ajouté: «À chaque étape du processus, nous ferons savoir à tout le monde que les États-Unis sont de retour.

“Et les démocraties du monde entier s’unissent pour relever les défis les plus difficiles et les problèmes qui comptent le plus pour notre avenir.”

Joe Biden est arrivé au Royaume-Uni vers 19h45 mercredi avant le sommet du G7 qui doit se tenir ce week-end à Cornwall.

Il s’agit du premier voyage international du président américain depuis qu’il a pris ses fonctions plus tôt cette année.

M. Biden devrait peser sur la pandémie de coronavirus, le protocole d’Irlande du Nord et les menaces à la sécurité des démocraties occidentales.

Le leader démocrate est un fervent partisan de l’accord du Vendredi saint et a déclaré que le protocole d’Irlande du Nord était essentiel à son maintien.

M. Biden devrait également rencontrer la reine vers la fin de son voyage au Royaume-Uni avant de s’envoler pour la Belgique et la Suisse pour rencontrer d’autres dirigeants européens.

PLUS À VENIR