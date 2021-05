Joe Biden news: POTUS a fustigé la «faiblesse à exploiter» | Monde | Nouvelles

L’historien militaire Victor Davis Hanson a pris pour cible le président américain dans un nouvel article d’opinion pour Fox News. L’expert a suggéré que «l’arrogance» de M. Biden pourrait déclencher un avenir prévisible «terrifiant».

M. Hanson a écrit que l’administration Biden «a mis l’accent sur les différences raciales plutôt que sur nos points communs de melting-pot.

Il a ajouté: “Il a stéréotypé la population blanche d’Amérique – à peine uniforme en termes de classe et d’ethnicité – comme bénéficiant d’une manière uniforme de privilèges non mérités et agissant de manière systémique raciste.”

M. Hanson a lancé un avertissement sévère sur l’avenir de l’Amérique sous l’administration Biden, affirmant qu’un avenir «terrifiant» pourrait s’ensuivre.

L’auteur a écrit: «Le danger est que les tensions raciales augmentent, que les crimes de haine augmentent, que les démagogues raciaux dominent, que la méritocratie disparaisse et que la solidarité tribale la remplace.

«Et l’idée ancienne de l’Amérique se dissipera.»

Il a ajouté: «Lorsqu’un présent arrogant rejette la sagesse du passé, alors un avenir trop prévisible devient terrifiant.»

Les remarques fulgurantes de M. Hanson interviennent après qu’un récent sondage Gallup a révélé que M. Biden avait été encore plus diviseur au cours de ses 100 jours au pouvoir que l’ancien président Donald Trump.

Le sondage a montré que M. Biden était perçu comme étant loin d’être une figure unificatrice par les électeurs républicains désabusés.

Selon l’enquête, 94% des démocrates ont approuvé la performance du nouveau président, alors que seulement 11% des républicains l’ont fait.

En revanche, M. Trump a obtenu 87% des cotes d’approbation des républicains et 12% des démocrates au même stade.

Mais selon certains initiés du Parti démocrate, M. Biden n’acceptera qu’un seul mandat – mais il ne l’admettrait pas publiquement.

Un haut conseiller de la campagne de M. Biden a déclaré à Politico: «Si Biden est élu … il aura 82 ans dans quatre ans et il ne se présentera pas à la réélection.»

Ils ont ajouté: «Cela fait de Biden une bonne figure de transition. J’adorerais avoir une élection cette année pour la prochaine génération de dirigeants, mais si je dois attendre quatre ans [in order to] pour me débarrasser de Trump, je suis prêt à le faire.

NE MANQUEZ PAS

La fureur du palais de Buckingham en tant que reine exploitée sur une photo de Trump [ANALYSIS]

Melania Trump a “ le mariage avec une science ”, selon une source [INSIGHT]

Michel Barnier accusé d’avoir joué à la “ carte du racisme ” [REACTION]