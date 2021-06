Joe Biden news: POTUS suscite l’indignation en affirmant que la presse “ne pose jamais de questions positives” | Monde | Nouvelles

in

Le 46e président a suscité l’indignation des journalistes après avoir affirmé qu’ils ne fondaient jamais leurs questions sur des sujets positifs. Certains professionnels des médias se sont tournés vers Twitter pour dénoncer la plainte incendiaire de M. Biden, une personne déclarant simplement que ce n’était “pas notre travail”.

Abby Phillip, présentatrice d’Inside Politics Sunday avec Abby Phillip, a écrit : « C’est toujours étonnant pour moi que de nombreux politiciens pensent que c’est le travail d’un journaliste de leur poser de belles questions positives.

« À quoi cela servirait-il ? »

Olivia Nuzzi du New York Magazine a déclaré : « Si vous êtes la personne la plus puissante au monde et que vous ne pouvez pas répondre aux questions des médias sans vous mettre en colère, vous êtes peut-être dans la mauvaise entreprise. »

Dans un tweet séparé, le correspondant à Washington a ajouté : « Quel genre d’exemple cela donne-t-il aux autres pays lorsque le président des États-Unis insulte un membre de la presse libre sur la scène internationale pour avoir posé une question juste de bonne foi ?

D’autres utilisateurs de médias sociaux ont comparé M. Biden à l’ancien président Donald Trump, suggérant qu’il avait des plaintes similaires concernant sa couverture médiatique pendant son mandat.

Kate Bennett, correspondante de CNN à la Maison Blanche, a tweeté : « Eh bien, une chose est sûre : [Joe Biden] lit sa presse – et la révise.

« On ne pose jamais de question positive », dit-il, ressemblant à son prédécesseur. »

Dans le passé, M. Trump s’en est pris aux “fausses nouvelles” concernant des sujets tels que sa gestion de la pandémie de coronavirus.