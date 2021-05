Joe Biden news: Von der Leyen et Merkel sous pression alors que Macron fait équipe avec Biden | Politique | Nouvelles

L’Union européenne a soutenu jeudi une proposition des États-Unis visant à discuter de la levée de la protection des brevets pour les vaccins COVID-19, mais les fabricants de médicaments et certains autres gouvernements se sont opposés à l’idée, affirmant que cela ne résoudrait pas les pénuries mondiales de vaccins. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exprimé sa volonté d’explorer une dérogation après que le président Biden ait promu mercredi le plan, renversant la position américaine.

Jeudi, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a déclaré: «Le principal est que nous devons accélérer cela.

“Aucun de nous ne sera totalement en sécurité tant que nous n’aurons pas fait vacciner autant de personnes que possible.”

Une dispense de brevet est “un moyen possible d’augmenter la fabrication et l’accès aux vaccins”, a-t-il dit, alors que la Maison Blanche a nié une scission entre les fonctionnaires sur l’idée de renonciation.

L’administration de Biden a approuvé les négociations à l’Organisation mondiale du commerce pour obtenir un accord mondial.

La Directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a déclaré aux États membres qu’elle “accueillait chaleureusement” la décision américaine.

Elle a déclaré: “Nous devons répondre de toute urgence au COVID-19 parce que le monde regarde et que les gens meurent.”

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a atteint les lettres majuscules dans un tweet qualifiant la décision de Biden de “moment monumental dans la lutte contre le COVID-19”, et a déclaré que cela reflétait “la sagesse et le leadership moral des États-Unis”.

Malgré cet enthousiasme, les fabricants de médicaments, qui risquent de perdre des revenus s’ils sont privés de leurs droits de brevet sur les vaccins COVID-19, et d’autres critiques ont trouvé des failles dans la proposition.

L’Allemagne, la plus grande puissance économique de l’UE et qui abrite un grand secteur pharmaceutique, a rejeté l’idée, affirmant que les pénuries de vaccins étaient dues à une capacité de production limitée et à des normes de qualité plutôt qu’à des problèmes de protection des brevets.

Le ministre de la Santé, Jens Spahn, a déclaré qu’il partageait l’objectif de Biden de fournir au monde entier des vaccins.

Mais une porte-parole du gouvernement d’Angela Merkel a déclaré dans un communiqué que “la protection de la propriété intellectuelle est une source d’innovation et doit le rester à l’avenir”.

De plus, une dérogation prendrait des mois à négocier et nécessiterait un accord unanime entre les 164 pays membres de l’OMC.

Les sociétés pharmaceutiques ont exhorté les pays riches à partager les vaccins plus généreusement avec le monde en développement.

En revanche, le président français Emmanuel Macron s’est dit “très favorable” à l’ouverture de la propriété intellectuelle.

Cependant, un responsable du gouvernement français a déclaré que les pénuries de vaccins étaient le résultat d’un manque de capacité de production et d’ingrédients, et non de brevets.

Le responsable a déclaré: “Je vous rappelle que ce sont les États-Unis qui n’ont pas exporté une seule dose vers d’autres pays et qui parlent maintenant de lever les brevets.”

Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a également soutenu la décision américaine, affirmant qu ‘”il doit y avoir un libre accès aux brevets sur les vaccins anti-COVID.”

Le gouvernement espagnol a également déclaré jeudi qu’il approuvait la proposition du président américain comme “voie à suivre”, mais a averti que cela ne suffirait pas à garantir l’approvisionnement des pays en développement.

L’approbation d’une telle suspension des droits de propriété intellectuelle prendrait du temps et, dans l’intervalle, les sociétés pharmaceutiques devraient faire preuve de souplesse dans l’octroi de licences volontaires, a-t-elle déclaré dans un document de travail intitulé Vaccins for All.

Le document, que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez doit présenter vendredi lors d’un sommet de l’Union européenne à Porto, appelle à la suppression des barrières commerciales et des obstacles logistiques pour réduire un déficit mondial de la production de vaccins.

Il se lit comme suit: “L’accès inégal aux vaccins entre les pays développés et en développement n’est pas seulement au cœur d’un sentiment d’injustice, mais pose également un risque sanitaire pour le monde.”

L’Espagne a également proposé une plateforme pour surveiller les sites mondiaux de fabrication de vaccins et faire correspondre la capacité de production inactive à la demande.

Profitant du ralentissement du transport aérien mondial, le document suggère que les compagnies aériennes devraient travailler avec les organisations internationales pour jouer un plus grand rôle dans la distribution des vaccins.

Les États-Unis ont expédié quelques millions de doses de vaccin qu’ils n’utilisaient pas au Mexique et au Canada en prêt.

L’Afrique du Sud et l’Inde ont fait la proposition initiale de dérogation à l’OMC en octobre, recueillant le soutien de nombreux pays en développement, qui affirment qu’elle rendra les vaccins plus largement disponibles.

Jusqu’à présent, l’Union européenne s’est alignée sur un groupe de pays, dont la Grande-Bretagne et la Suisse – qui abritent de grandes sociétés pharmaceutiques – qui se sont opposés à la dérogation.