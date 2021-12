Joe Biden nomme un ancien patineur artistique olympique comme ambassadeur au Belize

Un ancien patineur artistique olympique est sur le point de devenir ambassadeur. Mercredi, le président Joe Biden a nommé Michelle Kwan ambassadrice des États-Unis au Belize. Kwan est connu pour avoir remporté la médaille d’argent aux Jeux d’hiver de Nagano en 1998 et le bronze quatre ans plus tard à Salt Lake City.

« Je suis honoré d’être nommé par le président Biden pour servir d’ambassadeur au Belize, et si cela est confirmé, je serai très fier de servir mon pays », a écrit Kwan sur Twitter. Kwan n’est pas une inconnue lorsqu’il s’agit de travailler pour Biden puisqu’elle a travaillé en tant que directrice des substituts lors de sa campagne présidentielle en 2016. Elle a également travaillé au même titre pour Hilary Clinton lors de sa campagne de 2016.

Un excellent choix.https://t.co/GjpHUJTdbe – Hillary Clinton (@HillaryClinton) 16 décembre 2021

Dans l’annonce officielle, la Maison Blanche a déclaré que Kwan avait « une carrière distinguée dans la fonction publique, la diplomatie et les sports. Elle est la patineuse artistique la plus décorée de l’histoire des États-Unis, ayant remporté 43 championnats, dont cinq championnats du monde, neuf titres nationaux, et deux médailles olympiques. » En 2006, Kwan est devenu le premier Envoyé de diplomatie publique et a voyagé pendant une décennie pour impliquer les jeunes du monde entier sur des questions sociales et éducatives. Elle est actuellement trésorière et membre du conseil d’administration des Olympiques spéciaux.

« Le Belize regorge d’une histoire et d’une culture incroyables et a été un partenaire formidable pour les États-Unis », a déclaré Kwan dans un communiqué publié par le Washington Post. « J’ai hâte de travailler avec le gouvernement bélizien sur les questions économiques, de mettre fin à cette pandémie et de s’attaquer aux causes profondes de la migration. »

Kwan était l’une des patineuses artistiques les plus populaires au début de sa carrière. En plus de remporter 43 championnats. Kwan est membre du California Sports Hall of Fame et a été le seul intronisé au United States Figure Skating Hall of Fame en 2012.

« Je pense que beaucoup d’athlètes, moi y compris, ont du mal à trouver ce genre d’identité, se demandant si mon identité est d’être une patineuse », a-t-elle déclaré au Los Angeles Times en 2011. « C’est la seule chose que j’ai pu comprendre, en retournant à l’école, qu’il y a plus là-bas que je suis intéressé à faire et à poursuivre. J’ai 31 ans et il y a un moment où vous devez sortir de la patinoire. Pour moi, c’est l’idée de vouloir apprendre et de continuer à apprendre. »