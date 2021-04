Joe Biden obtient une approbation énorme de 85% pour son discours au Congrès ⋆ .

Président Joe Biden’s Le discours à une session conjointe du Congrès a obtenu une énorme approbation de 85 pour cent parmi les téléspectateurs du discours selon un sondage effectué par la suite.

Mercredi soir, le président Biden a prononcé son premier discours devant le Congrès, un discours sans précédent à bien des égards. En raison des restrictions de Covid-19, il y avait beaucoup moins de personnes présentes, et le discours a eu lieu plusieurs mois plus tard que de tels discours se produisent normalement.

En gardant ces facteurs à l’esprit, un sondage CBS News / YouGov a révélé une approbation quasi universelle du discours de Biden, 85% ayant déclaré approuver le discours, et un nombre encore plus grand décrivant l’adresse en termes positifs:

Et l’histoire a été faite ce soir avec deux femmes assises derrière le président lors d’un discours au Congrès, et une grande majorité de ceux qui ont regardé se sont sentis fiers de voir cela.

Parce que le sondage a été effectué parmi les téléspectateurs du discours, l’échantillon était composé d’environ 20% de démocrates de plus que l’échantillon du dernier sondage CBS / YouGov.

Un sondage CNN / SSRS a trouvé des résultats similaires pour le contenu du discours, 73% affirmant que les politiques décrites par Biden conduiraient le pays dans la bonne direction, et ont également montré un mouvement encourageant pour Biden parmi les républicains et les indépendants:

Parmi les républicains, la part affirmant que la politique de Biden ferait avancer le pays dans la bonne direction est passée de 13% avant le discours à 27% après le discours, tandis que chez les indépendants, ce pourcentage est passé de 61% à 73%.

Cette perception se répercute sur les principaux problèmes abordés dans le discours. Plus de 8 sur 10 ont déclaré que les propositions de Biden sur la pandémie de coronavirus iraient dans la bonne direction (86%), et 74% ont dit la même chose à propos de l’injustice raciale. Environ 7 sur 10 ont déclaré que les politiques du président sur l’économie (72%), les lois sur les armes à feu (70%) et les taxes (70%) allaient dans la bonne direction. Un peu moins ont dit la même chose à propos de l’immigration (65%).