Joe Biden ordonne la répression de l’immigration – Le Mexique envoie 10 000 soldats pour patrouiller aux frontières | Monde | Nouvelles

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le Mexique avait maintenant déployé 10000 soldats à travers sa frontière sud pour endiguer le nombre croissant de migrants d’Amérique centrale traversant le pays dans une tentative d’atteindre les États-Unis. Des opérations de répression visant à rassembler les immigrants se dirigeant vers la frontière américaine ont été lancées le mois dernier. Les opérations impliquent des membres des forces de police militarisées de la Garde nationale mexicaine, ainsi que des soldats, des membres de la marine et des agents de l’immigration.

Mme Psaki a déclaré que le déploiement renforcé à la frontière sud du Mexique avait entraîné le blocage de deux fois plus de migrants chaque jour.

Un membre de la Garde nationale mexicaine déployé dans la région a déclaré que le taux d’arrestation quotidien de la force avait doublé ces dernières semaines.

En janvier, juste avant l’entrée en fonction de M. Biden, le Guatemala a déployé des forces de sécurité pour arrêter une caravane de migrants à destination des États-Unis et des responsables gouvernementaux se sont engagés à maintenir la pression.

Le Honduras a également déployé des forces en réponse à une petite caravane de migrants à destination des États-Unis à Pâques.

L’assistant de la Maison Blanche, Tyler Moran, a déclaré que l’administration Biden avait conclu des accords avec le Mexique, le Honduras et le Guatemala pour envoyer plus de troupes à leurs propres frontières.

M. Biden tient à se distancier de la rhétorique anti-immigration de Donald Trump «construisez le mur» et a l’intention de nommer deux critiques des politiques de l’ancien président à des postes clés dans son administration.

Chris Magnus, le chef de la police de Tucson, en Arizona, est le choix de M. Biden pour diriger le US Customs and Border Protection (CBP), l’agence chargée de la sécurité aux frontières et de la facilitation du commerce et des voyages légaux.

Ur Jaddou sera nommé directeur des services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis (USCIS), qui s’occupe de la paperasse et du traitement de l’immigration.

Il est apparu la semaine dernière que Washington envisageait un programme de transfert d’argent pour aider à résoudre les problèmes économiques conduisant les migrants des pays d’Amérique centrale à se diriger vers le nord.

Le programme potentiel ciblerait les habitants de la région du Triangle nord du Guatemala, du Honduras et d’El Salvador.

Environ 168 000 personnes ont été arrêtées par des agents de la patrouille frontalière américaine à la frontière mexicaine le mois dernier, le décompte mensuel le plus élevé depuis mars 2001 et une partie de l’augmentation constante des arrivées ces derniers mois.

La coordinatrice de la frontière sud de la Maison Blanche, Roberta Jacobson, a déclaré: «Nous examinons toutes les options productives pour traiter à la fois les raisons économiques des migrations, ainsi que les raisons de protection et de sécurité.

“La seule chose que je peux vous promettre, c’est que le gouvernement américain ne distribuera pas d’argent ou de chèques aux gens.”

Washington a utilisé le Bureau des initiatives de transition de l’USAID pour financer des programmes de travail contre de l’argent dans des pays sortant d’un conflit comme la Colombie.

Parmi les options pour les transferts en espèces, il faudrait acheminer des fonds vers des particuliers par l’intermédiaire d’organisations non gouvernementales internationales ou locales qui les examineraient.

Le Mexique a proposé des programmes de transferts monétaires similaires comme option lors de récentes réunions avec des responsables américains à Mexico.

Le gouvernement mexicain a piloté de tels projets à une échelle limitée en Amérique centrale, sur le modèle des subventions en espèces qu’il accorde aux jeunes chômeurs et aux petits agriculteurs, un pilier clé des programmes de protection sociale du président Andres Manuel Lopez Obrador.