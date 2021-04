Joe Biden Packing Commission de la Cour suprême ⋆ .

Le président Joe Biden annonce des actions exécutives sur la prévention de la violence armée dans la roseraie de la Maison Blanche à Washington, DC, le 8 avril 2021 (Crédit: Kevin Lamarque / .)

Le président Joe Biden devrait publier vendredi un décret formant une commission bipartite qui effectuera une étude de 180 jours sur les changements potentiels à la Cour suprême, y compris la mise en cour et la fixation des limites de mandat des juges.

“Le but de la Commission est de fournir une analyse des principaux arguments dans le débat public contemporain pour et contre la réforme de la Cour suprême, y compris une évaluation du bien-fondé et de la légalité de certaines propositions de réforme”, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué. «Les sujets qu’il examinera incluent la genèse du débat sur la réforme; le rôle de la Cour dans le système constitutionnel; l’ancienneté et le taux de rotation des juges à la Cour; la composition et la taille de la Cour; et la sélection des affaires, les règles et les pratiques de la Cour. »

Biden a promis de former la commission bipartite pendant la campagne d’octobre, alors qu’il esquivait à plusieurs reprises les questions concernant sa position sur l’élargissement de la Cour suprême. À ce moment-là, les progressistes avaient propulsé l’emballage judiciaire au premier plan du débat politique avec des appels à ajouter plus de juges au tribunal à neuf juges après que les républicains se soient avancés avec les audiences de confirmation de la juge Amy Coney Barrett quelques semaines seulement avant les élections du 3 novembre, créant un 6 -3 majorité conservatrice sur le terrain.

Lorsqu’on lui a demandé avant les élections si les électeurs «méritaient de connaître» sa position sur la mise en cour, Biden a répondu: «Non, ils ne le méritent pas, je ne jouerai pas son jeu. Il adorerait… que ce soit la discussion plutôt que ce qu’il fait maintenant », se référant au président Trump.

Il a dit qu’il clarifierait sa position sur la mise en cour avant les élections, en fonction de la façon dont les républicains «gèrent» le processus de confirmation de Barrett, bien qu’il ne l’ait jamais fait.

Dans une interview accordée à 60 Minutes en octobre, Biden a plutôt suggéré qu’il «mettrait sur pied une commission nationale de… universitaires, constitutionnalistes, démocrates, républicains, conservateurs libéraux».

«Et je leur demanderai, pendant 180 jours, de me revenir avec des recommandations sur la façon de réformer le système judiciaire parce qu’il est en train de se dérégler, la façon dont il est géré et il ne s’agit pas de tasser les tribunaux», at-il dit alors.

Le panel de 36 membres sera dirigé par Bob Bauer, qui a été avocat à la Maison Blanche de l’ancien président Barack Obama, et Cristina Rodriguez, professeure à la Yale Law School qui a occupé le poste de sous-procureur général adjoint au bureau du conseiller juridique sous l’administration Obama. .

Cependant, comme la commission n’est pas prête à publier des orientations spécifiques à la fin de son étude, il reste à voir si le panel clarifiera finalement la position de Biden sur la question.

L’ordonnance intervient après que le juge Stephen Breyer a averti plus tôt cette semaine que le fait d’emballer le tribunal à des fins politiques pourrait saper la confiance du public dans le tribunal et ses décisions.

«J’espère et j’espère que la cour conservera son autorité», a déclaré Breyer. «Mais cette autorité, comme la primauté du droit, dépend de la confiance, une confiance que le tribunal est guidé par des principes juridiques, pas par la politique. Une modification structurelle motivée par la perception de l’influence politique ne peut qu’alimenter cette perception, érodant davantage cette confiance. »

La justice libérale, qui à 82 ans est le juge le plus âgé du tribunal, a dû faire face à des appels de groupes progressistes à prendre sa retraite tandis que les démocrates contrôlent le Sénat et le processus de confirmation.

