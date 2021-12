Joe Biden parle de sanctions, Poutine met en garde contre une rupture sur l’Ukraine

Les deux dirigeants ont parlé franchement pendant près d’une heure au milieu d’une inquiétude croissante face à l’accumulation de troupes russes près de l’Ukraine, une crise qui s’est aggravée alors que le Kremlin a renforcé son insistance sur les garanties de sécurité aux frontières et les missiles hypersoniques testés pour souligner ses exigences.

Le président Joe Biden a averti jeudi Vladimir Poutine que les États-Unis pourraient imposer de nouvelles sanctions contre la Russie s’ils menaient de nouvelles actions militaires contre l’Ukraine, tandis que Poutine a répondu qu’une telle décision américaine pourrait conduire à une rupture complète des liens entre les nations.

Les deux dirigeants ont parlé franchement pendant près d’une heure au milieu d’une inquiétude croissante face à l’accumulation de troupes russes près de l’Ukraine, une crise qui s’est aggravée alors que le Kremlin a renforcé son insistance sur les garanties de sécurité aux frontières et les missiles hypersoniques testés pour souligner ses exigences. De nouvelles sanctions américaines « seraient une erreur colossale qui entraînerait de graves conséquences », a déclaré le conseiller aux affaires étrangères de Poutine, Youri Ouchakov, qui a informé les journalistes à Moscou après la conversation téléphonique Biden-Poutine. Il a ajouté que Poutine a déclaré à Biden que la Russie agirait comme les États-Unis si des armes offensives étaient déployées près des frontières américaines.

Les responsables de la Maison Blanche ont offert une lecture beaucoup plus discrète après l’appel, suggérant que les dirigeants ont convenu qu’il y a des domaines où les deux parties peuvent faire des progrès significatifs, mais aussi des différences qui pourraient être impossibles à résoudre. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que Biden « a exhorté la Russie à désamorcer les tensions avec l’Ukraine » et « a clairement indiqué que les États-Unis et leurs alliés et partenaires réagiraient de manière décisive si la Russie envahissait davantage l’Ukraine ». Poutine a demandé l’appel, le deuxième entre les dirigeants ce mois-ci, avant les entretiens prévus entre les hauts responsables américains et russes les 9 et 10 janvier à Genève. Les pourparlers de Genève seront suivis d’une réunion du Conseil Russie-OTAN le 12 janvier et de négociations à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe à Vienne le 13 janvier.

Des responsables de la Maison Blanche ont déclaré que l’appel de jeudi avait duré 50 minutes, se terminant après minuit à Moscou. Biden a déclaré à Poutine que les deux puissances étaient désormais confrontées à « deux voies »: la diplomatie ou la dissuasion américaine par le biais de sanctions, selon un haut responsable de l’administration. Biden a déclaré que la route empruntée, selon le responsable qui a informé les journalistes de la condition d’anonymat, « dépendra des actions de la Russie au cours de la période à venir ». La Russie a clairement indiqué qu’elle souhaitait un engagement écrit selon lequel l’Ukraine ne serait jamais autorisée à rejoindre l’OTAN et que l’équipement militaire de l’alliance ne serait pas positionné dans les anciens États soviétiques, demande que l’administration Biden a rejetée.

Biden a déclaré à Poutine qu’une voie diplomatique restait ouverte même si les Russes ont déplacé environ 100 000 soldats vers l’Ukraine et que les responsables du Kremlin ont augmenté le volume de leurs demandes de nouvelles garanties de la part des États-Unis et de l’OTAN. Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que Biden avait clairement indiqué que les États-Unis se tient prêt à infliger une douleur économique substantielle par le biais de sanctions si Poutine décidait d’entreprendre une action militaire en Ukraine. Poutine a vivement réagi. Il « a noté que ce serait une erreur que nos ancêtres considéreraient comme une grave erreur. Beaucoup d’erreurs ont été commises au cours des 30 dernières années, et nous ferions mieux d’éviter d’autres erreurs de ce genre dans cette situation », a déclaré Ouchakov.

Les demandes de la Russie doivent être discutées lors des pourparlers à Genève, mais on ne sait toujours pas ce que Biden serait prêt à offrir à Poutine en échange du désamorçage de la crise. pays soviétiques et annuler les déploiements militaires en Europe centrale et orientale.

Les États-Unis et leurs alliés ont refusé d’offrir à la Russie le type de garanties sur l’Ukraine que souhaite Poutine, invoquant le principe de l’OTAN selon lequel l’adhésion est ouverte à tout pays éligible. Ils ont toutefois convenu de discuter avec la Russie pour discuter de ses préoccupations. La proposition sécuritaire de Moscou a soulevé la question de savoir si Poutine n’émettait pas des exigences irréalistes dans l’attente d’un rejet occidental qui lui donnerait un prétexte pour envahir.

Steven Pifer, qui a été ambassadeur des États-Unis en Ukraine dans l’administration Clinton, a déclaré que l’administration Biden pourrait s’engager sur certains éléments du projet de document de la Russie si Moscou envisageait sérieusement les pourparlers. Pendant ce temps, les principaux membres de l’OTAN ont clairement indiqué qu’il n’y avait aucune envie d’élargir le alliance dans un futur proche. Les États-Unis et leurs alliés pourraient également être réceptifs au libellé du projet de document russe appelant à la création de nouveaux mécanismes consultatifs, tels que le Conseil OTAN-Russie et une ligne directe entre l’OTAN et la Russie.

« L’interdiction proposée par le projet de traité de toute activité militaire de l’OTAN en Ukraine, en Europe orientale, dans le Caucase ou en Asie centrale est une portée excessive, mais certaines mesures visant à limiter les exercices et les activités militaires sur une base réciproque pourraient être possibles », Pifer, qui est maintenant un chercheur principal à la Brookings Institution, a écrit dans une analyse pour le groupe de réflexion de Washington.

Biden et Poutine, qui se sont rencontrés à Genève en juin pour discuter d’un éventail de tensions dans les relations américano-russes, ne devraient pas participer aux pourparlers de janvier. La semaine dernière, la Russie a testé des missiles hypersoniques Zircon, selon des responsables russes. visait à aider à rendre la pression de la Russie pour des garanties de sécurité « plus convaincante ». C’était la première fois que des missiles Zircon étaient lancés dans une salve, indiquant l’achèvement des tests avant que le nouveau missile n’entre en service dans la marine russe l’année prochaine et n’arme ses croiseurs, frégates et sous-marins.

Les services de renseignement américains ont déterminé plus tôt ce mois-ci que la Russie planifiait une éventuelle offensive militaire qui pourrait commencer dès le début de 2022, mais que Poutine n’avait pas encore déterminé s’il devait aller de l’avant. Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil de sécurité et de défense de l’Ukraine , a déclaré jeudi que son pays estimait qu’il n’y avait pas de menace immédiate d’une invasion russe majeure.

« Nos experts disent que la Fédération de Russie ne peut tout simplement pas physiquement monter une grande invasion de notre territoire », a déclaré Danilov. « Il y a une période de temps nécessaire pour les préparatifs. » L’armée américaine a effectué des vols de surveillance dans l’espace aérien ukrainien cette semaine, dont un vol jeudi par un avion JSTARS E-8C de l’Air Force, selon Chuck Pritchard, porte-parole du Commandement européen des États-Unis. Cet avion est équipé pour fournir des renseignements sur les forces terrestres.

La Russie a nié toute intention de lancer une invasion et, à son tour, a accusé l’Ukraine d’élaborer des plans pour tenter de reprendre le contrôle des territoires détenus par les rebelles soutenus par Moscou par la force. L’Ukraine a rejeté la demande.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.