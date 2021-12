Joe Biden plaisante avec Jimmy Fallon sur les notes mais devient sérieux à propos de Trump et QAnon

Le président Joe Biden a fait sa première apparition à la télévision de fin de soirée depuis qu’il a prêté serment en janvier avec une interview virtuelle sur « The Tonight Show with Jimmy Fallon », où il a abordé une série de sujets, y compris l’inflation et son propre taux d’approbation. .

Le célèbre humour d’autodérision du président était pleinement affiché alors qu’il plaisantait sur sa cote d’approbation « faible » avec Fallon vendredi soir, mais il est également devenu sérieux lorsqu’il a critiqué le complot QAnon et le « Big Lie » de Donald Trump, affirmant qu’ils avaient fait discours politique « horriblement dur ».

Fallon a demandé au président s’il prête attention aux cotes d’approbation. « Eh bien, plus maintenant », a répondu le président Biden. « Je ne plaisante pas. Je ferais attention quand ils sont au milieu des années 60, mais maintenant qu’ils sont dans les années 40, je ne fais plus attention.

Le président avait été un peu en retard pour commencer son segment parce qu’il avait prononcé un éloge funèbre pour le regretté sénateur Bob Dole. « Nous sommes amis. Nous ne sommes pas d’accord, mais nous sommes amis », a déclaré le président, parlant de la nature bipartite de sa relation avec Dole. Il a déploré à quel point les choses ont changé depuis qu’il a commencé sa carrière politique au début des années 1970. «Nous avions l’habitude d’avoir énormément de cette relation et elle existe toujours, sauf que le QAnon et les éléments extrêmes du Parti républicain et ce que Donald Trump continue de – me semble-t-il – se nourrir, vous savez, avec le Big Lie. Cela rend les choses terriblement difficiles », a expliqué le président Biden.

Le « Tonight Show » de NBC a donné 16,5 minutes à Joe Biden pour booster vendredi soir. Jimmy Fallon : Je t’ai vu au Kennedy Center Honors. «Nous vous avons fait une ovation debout parce que je dis:« Le voici. Il ramène la classe. C’est un gars chic, et vous ramenez la classe au bureau.’” pic.twitter.com/zm8cgIZRl9 – Tim Graham (@TimJGraham) 11 décembre 2021 Voir également



Le président Biden faisait référence aux allégations répétées de Trump de fraude électorale non fondée lors de l’élection présidentielle de 2020 et au complot QAnon qui postule, entre autres, que Trump combattait une cabale internationale de pédophiles sataniques.

Regardez le président Biden et Jimmy Fallon ci-dessous.